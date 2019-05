Ein neuer „Kaiserblick“

Ellmau.Am Wilden Kaiser in Österreich – am Golfplatz in Ellmau und mitten in der Wander- und Bikeregion – eröffnet am Samstag, 29. Juni 2019, das Hotel „Das Kaiserblick“ neu. Hier entsteht eine Wohlfühlwelt nach modernsten Standards. Das beliebte familiengeführte Haus startet als Vier-Sterne-Superior-Hotel in den Sommer: mit noch mehr exklusiver Wellness, mit „Infinity-Sky-Pool“, mit neuen Panorama-Studios und vielem mehr.

Familie Künig führt ihr schönes Haus in eine neue Ära. Vom ersten Augenblick an werden sich ihre Gäste im stilvollen Interieur der neuen Hotelhalle und an der neuen Rezeption wohlfühlen. 50 Zimmer werden modernisiert, 20 davon zu stylisch-gemütlichen Panorama-Studios umgebaut – und das Panorama hält im Hotel „Das Kaiserblick“, was der Name verspricht. Das Kaisergebirge thront traumhaft schön vor dem Hotel. Die Wellnesswelt wird auf gesamt 1500 Quadratmeter vergrößert. Ein Hit: Das Hotel hat sogar eine eigene Auto-Waschanlage.

Kontakt: Hotel Kaiserblick Künig GmbH & Co KG, Kirchbichl 5, A-6352 Ellmau, Telefon +43/5358/22 30, office@kaiserblick.at, www.kaiserblick.at; Eröffnungsangebot (29. Juni bis 13. Juli): 3 Nächte mit Genusspension, Massage – ab 394 Euro. mk

