Ein perfekter Dirigent

Unterschiedlicher hätten die letzten beiden Spielzeiten beim SC 08 Reilingen II nicht verlaufen können. Im einen Jahr schnupperte der Club gar an der Aufstiegsrunde zur A-Klasse. Nur wenige Monate später wurde man nach einer verkorksten Saison nur Vorletzter. Im Juli übernahm der im Verein bekannte Jürgen Luntz die Verantwortung bei der Reilinger Zweiten und fungiert durch seinen Stallgeruch als perfekter Dirigent beim Übergang der Jugendspieler in den Herrenbereich.

Mit Fabian Smolka kommt ein Akteur regulär aus der U19 in die zweite Mannschaft, sieben weitere Spieler sind zwar noch spielberechtigt in der A-Jugend, sollen aber so oft wie möglich „oben reinschnuppern“, wie Luntz betont. „Wir wollen sie langsam heranführen und nehmen sie bei uns dazu, wenn die A-Jugend kein Spiel hat“, will er das Pensum für den aufschließenden Nachwuchs wohlwollend dosieren. Die ersten Wochen unter seiner Leitung sind beim SC 08 Reilingen II sehr positiv angelaufen. „Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut, alle ziehen mit und mit dem 2:2 gegen den A-Ligisten Hirschacker haben wir schon einen Achtungserfolg erzielt“, ist Luntz zuversichtlich, dass sich auch die neu gruppierte Kameradschaft positiv auswirkt. „Mit dem Erfolg kommt auch die Stimmung im Team.“

Ziel müsse es sein, den Saisonstart konzentriert anzugehen, um ihn nicht wieder in den Sand zu setzen und damit eine Negativspirale auszulösen. Sollte dies gelingen, dann rechnet Jürgen Luntz fest mit einem einstelligen Tabellenplatz und damit nach zwei Extremjahren mit einer Spielzeit der sportlichen Konsolidierung. wy

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.08.2020