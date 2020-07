Ein Raumwunder als Lückenfüller

Mannheim.SUVs verkaufen sich wie geschnitten Brot. Und deshalb hat Daimler die Lücke zwischen GLA und GLC geschlossen – und nennt das Modell konsequenterweise GLB. Dank quer eingebautem Motor ist der Neue ein wahres Raumwunder, das nicht nur eine schöne Beinfreiheit auch auf der Rückbank bietet, sondern im Zweifel eine dritte Sitzreihe bereithält. Mit dem Basispreis von 37 318 Euro zeigt sich der GLB sogar halbwegs familienfreundlich.

Es ist nun einmal so, dass der Markt bestimmt – und so entscheiden sich immer mehr junge Familie, die früher einen Van gekauft haben, heute für einen SUV. Die Unterschiede halten sich auch in Grenzen. Im Gegenteil, in Sachen Verbrauch – der 250er-Benziner hat im Test 8,7 Liter verbrannt – sind die klassischen Familienkutschen nicht sparsamer, während sie aber gegenüber einem kompakten SUV einen deutlichen Nachteil haben: Sie sind viel länger.

Der GLB mit seinen 4,60 Metern ist absolut stadt- und parkplatztauglich und befördert auch bis zu sieben Menschen (1320 Euro Aufpreis). Gut, die auf der dritten Sitzreihe Platz nehmen, sollten nicht größer als 1,70 Meter sein – aber für den Transport der Kids zum Fußball-Turnier braucht man ja nicht mehr. Und: Bis zu vier Kindersitze können beim Siebensitzer an den Isofix-Vorrüstungen in der zweiten und dritten Sitzreihe befestigt werden.

Federleicht durch Kurven

Mit dem getesteten Zweiliter-Benziner und seinen 224 PS würde der Weg zum Turnier auch flugs verfliegen. Der Vierzylinder – und das ist schon kurios – klingt bei niedrigem Tempo wie ein Diesel – etwas rau und ruppig. Ab der Landstraße präsentiert er sich aber gut gedämmt und zurückhaltend.

Die leichtgängige, aber keineswegs schwammige Lenkung fühlt sich so an, wie fast alles in dem Kompakten – mühelos: das Rangieren, die Bedienung (bis auf den mercedes-typischen Drehschalter für die Scheibenwischer im Blinkhebel vielleicht) und das plausible MBUX-Multimediasystem. Ruckelig arbeitet dagegen das Doppelkupplungsgetriebe – das ist aber kein Alleinstellungsmerkmal von Mercedes.

Der GLB lässt sich federleicht durch Kurven dirigieren. Den Konstrukteuren ist eine tolle Balance zwischen Agilität und neutralem Handling gelungen – und das trotz der verlängerten Plattform. Niemals kommt das Gefühl auf, am Steuer eines Geländewagens zu sitzen. Obwohl der GLB im Design eher so daherkommt.

Im Gegensatz zum GLC ist er sehr kantig, es wird eher die Höhe betont. Und wenn man es ganz genau nimmt, ist der GLB eigentlich der Nachfolger des GLK, was der GLC vielleicht nie war. Stehen sein „Vorgänger“ und der Neue hintereinander, wird das überdeutlich. Ein Vorteil des Retrodesigns ist auch das enorme Raumgefühl, das im Inneren herrscht. Viel Glas und das kuppelförmige Dach tragen einen deutlichen Anteil dazu bei.

Zwar ist schon das genannte Basismodell anständig ausgestattet. Wer allerdings noch ein paar PS auf die 136 drauflegen will und viele Kreuzchen bei der Ausstattung macht, kann blass werden. Dann ist der GLB eben ganz Mercedes.

