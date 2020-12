Ein Skelett-Fund sorgt für Aufsehen

Bensheim.Es war ein Fund, der Anfang September für Aufsehen sorgte: Bei den Modernisierungsarbeiten des Bürgerhauses wurde im Außenbereich zunächst ein Schädel gefunden, bei weiteren Grabungen förderte ein Team der Landesdenkmalpflege unter der Leitung des Bezirksarchäologen Thomas Becker ein nahezu vollständiges Skelett ans Tageslicht.

Für die Fachleute kam das nicht überraschend, schließlich steht das Bürgerhaus auf einem alten Friedhof. Das wusste man bereits seit den 1975er Jahren, als beim damaligen Neubau 23 menschliche Skelette gefunden wurden, die in Ost-West-Richtung abgelegt worden waren – was für ein christliches Begräbnis spricht.

Deshalb konnte bei der aktuellen Entdeckung schnell Entwarnung gegeben werden, als die alarmierte Kriminalpolizei an der Grube vorstellig wurde. Der Bensheimer Museumsleiter Christoph Breitweiser, ebenfalls Archäologe, konnte zügig und umfassend Auskunft erteilen.

Das Skelett wurde in Darmstadt gesäubert und untersucht. Mit der C 14-Methode soll die Datierung erfolgen. Wie Thomas Becker Mitte Dezember auf Nachfrage dieser Zeitung erklärte, gibt es allerdings noch keine neuen Erkenntnisse.

Bei den Arbeiten vor Ort konnte der Bezirksarchäologe jedoch schon einige Anhaltspunkte geben. Er sei ziemlich sicher, dass man es mit einer erwachsenen Frau zu tun hat. Dies lasse der Schädel erahnen, eine endgültige Bestätigung lieferten die Beckenknochen. Die vergleichsweise gut erhaltenen Zähne ließen keine tatsächlichen Rückschlüsse zu.

Ob es sich bei der Fundstelle um einen alten, regulären Friedhof handelt, ist nach Ansicht des Experten nicht geklärt. Die Gräber befanden sich fast direkt an der alten Stadtmauer, aber noch innerhalb der Siedlung. „Es könnten auch Pesttote gewesen sein. Aber dazu haben wir keine Erkenntnisse, das sind Spekulationen“, so Becker damals. Theoretisch könnte man aber in den Knochen nachweisen, ob die Menschen daran erkrankt waren.

Überreste von 30 Menschen

Normalerweise wurden die Verstorbenen in Bensheim früher auf dem Friedhof um die Stadtkirche Sankt Georg begraben. Erst 1554 wurde der alte Friedhof auf den Gottesacker außerhalb der alten Stadtmauern verlegt.

Im Museum war man aber schon vor dem aktuellen Fund damit beschäftigt, in Zusammenarbeit mit der Archäologischen Denkmalpflege Hessen, die Gräber über die C14-Methode zu datieren. Mit einer solchen Untersuchung können Archäologen das Alter von Funden bestimmen – anhand des Zerfalls des Kohlenstoffisotops 14 C.

Das Bensheimer Museum ist eines der wenigen in Südhessen, das über eine eigene anthropologische Sammlung verfügt – mit Überresten von 30 Menschen aus der Vor- und Frühgeschichte, aber auch aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit. Dazu gehört auch der Schädel einer merowingischen Frau, der vor fünf Jahren als Grundlage für eine 3D-Gesichtsrekonstruktion diente.

Zur Veranschaulichung erhielt die Dame, die in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts lebte, den Namen Mira Winger und wird seitdem öffentlichkeitswirksam als „erste Bensheimerin“ geführt.

Ausgegraben wurde der Schädel 1907 bei Kanalarbeiten am Ritterplatz. Dort hatte es einen kompletten Friedhof aus fränkischer Zeit gegeben. dr

