Ein Sommer ohne Festivals

Vor gut einem Jahr ging der „Open Air Sommer 2019“ der Fränkischen Nachrichten über die Bühne. Mark Forster (Bild) und Dieter Thomas Kuhn rockten den Schlosshof in Bad Mergentheim. Und dieses Jahr? Keine lauschigen Festivalnächte wie in der Kurstadt, auch keine großen wie Wacken oder Rock im Park. Mega-Veranstaltungen sind wegen Corona bis mindestens Ende August verboten. Denn Festivals sind Orte der Begegnung – egal ob unter glühender Sonne oder regendurchweichten Matsch. Was bleibt also? Viele Konzerte werden im Internet als Livestream übertragen. Ein schwacher Trost. Denn nichts geht über das Gefühl, mit vielen anderen Gleichgesinnten guter Musik unter freiem Himmel zu lauschen. sk/Bild: Harald Fingerhut

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.07.2020