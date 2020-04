Ein Stromer mit drei Fahrstufen

Mannheim.Die sechste Corsa-Generation geht auch mit Strom. Die rein batterie-elektrische Variante von Opel leistet 136 PS und kommt auf eine Reichweite von bis zu 337 Kilometer. Das ist für einen Kleinwagen mehr als ordentlich. Zumal der Autohersteller verspricht, dass die 50 kWh-Batterie des Corsa per Schnellladung in 30 Minuten bis zu 80 Prozent wieder aufgeladen ist. Obendrein gewährt Opel auf die Batterie acht Jahre Garantie.

Der Opel-Stromer ist flott unterwegs. Für den Sprint von 0 auf 50 km/h braucht er lediglich 2,8 Sekunden, bis Tempo 100 vergehen 8,1 Sekunden. Die begrenzte Höchstgeschwindigkeit liegt bei 150 km/h. Man surrt mit großem Fahrspaß, allein schon wegen des nahtlosen Antritts. Agil lässt sich der Stromer dirigieren. Die hohe Laufkultur erfreut. Drei Fahrstufen stehen dem Fahrer zur Verfügung. Beim Start befindet sich der Corsa-e im Normal-Status. Eco unterstützt die Effizienz. Diese Einstellung reicht für den Stadtverkehr allemal. Wer es zackiger wünscht, der kann nachhelfen. Der Sport-Modus steigert die Fahrdynamik, was die Reichweite aber schneller absacken lässt.

Unterschiedliche Leistungen

Die Spreizung ist gelungen. Die Einstellungen lassen sich leicht vornehmen und dem Corsa-Fahrer stehen unterschiedliche Leistungsstufen zur Verfügung. Diese reichen von 82 über 109 bis hin zu 136 PS. Die Reichweite kann durch Bremsen wieder erhöht werden. Der E-Motor wird in der Rekuperation (Rückgewinnung von Energie) zum Generator und erzeugt Strom. Das Heizen des Innenraums per Wärmepumpe geht übrigens nicht zulasten der Reichweite.

Das Einstiegsmodell des Opel Corsa-e kostet 29 900 Euro. Der Kaufpreis reduziert sich auf jeden Fall um die auf 6000 Euro gestiegene Fördersumme, die je zur Hälfte von Bund und Hersteller getragen wird. Die Basisversion Selection bietet eine umfangreiche Ausstattung an. Hierzu zählen eine Klimatisierungsautomatik mit Fernsteuerung, eine elektrische Parkbremse, ein Apple CarPlay und Android Auto kompatibles Radio sowie ein volldigitales Cockpit. Zudem gibt es Systeme wie den Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung oder die Verkehrsschilderkennung. Emissionsfreies Fahren und Sicherheit schließen sich beim Opel Corsa keineswegs aus. Der handliche Fünfsitzer bietet dem Fahrer und seinem Beifahrer ordentlich Platz. Hinten ist die Kopffreiheit allerdings für groß gewachsene Passagiere schnell ausgereizt. Der Gepäckraum bietet ein Volumen von 267 bis 1042 Liter.

Der Corsa-e kann prinzipiell an einer Wall Box, einer Haushaltssteckdose oder per Schnellladung auftanken. Damit die E-Mobilität so einfach wie möglich funktioniert, hat Opel eine Kooperation mit dem Unternehmen inno2grid abgeschlossen, welches auf Ladeinfrastrukturlösungen spezialisiert ist. Zusätzlich stehen Apps zur Verfügung, die Lösungen für Elektrofahrzeuge anbieten. So lassen sich die Reichweite, Ladezeiten und Ladestatus des Fahrzeugs abrufen sowie der Ladezeitpunkt an einer Wall Box zuhause programmieren. Die energiesparendste Route wird berechnet und Ladestationen angezeigt.

