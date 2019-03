Ein Thema – viele Facetten

Das zweite Pflegeforum, das der Mannheimer Morgen erneut in Kooperation mit den Pflegenetzwerken Rhein-Neckar sowie der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) als neuem Partner am Sonntag, 24. März, von 11 bis 17 Uhr veranstaltet, findet dieses Mal im Mannheimer Schloss statt. Verschiedene Themen, die in Form von Vorträgen und Diskussionsrunden dargestellt und besprochen werden, zeigen die vielen Bereiche des Lebens auf, die Pflege betreffen können.

Diese Vielfalt spiegelt auch das Teilnehmerfeld des Pflegeforums wider: Pflegedienstleister wie die Ambulante Pflege am Park, Avendi, 1APflegeMax24h, Home Instead, der Pflegedienst Rheingold und Nurse to rent sind ebenso vertreten wie die Fachbetriebe Koob Hörgeräte, MG Optik, Renodom Heidelberg, Sanitätshaus Kocher und das Erste Mannheimer Bestattungsinstitut Bühn, aber auch Institutionen wie die Alzheimer Gesellschaft, der Caritasverband, die AWO Mannheim mit der GeBeP und die Pflegenetzwerke Rhein-Neckar sowie Förster13 Services, das Universitätsklinikum Mannheim und die Kanzlei Ramstetter nehmen an der Veranstaltung teil.

Das Programm des Pflegeforums gliedert sich in drei unterschiedliche Bereiche: Im Raum EW 145 im 1. Obergeschoss (Westflügel) erwarten die Besucher Vorträge von Ausstellern. Von 12 bis 12.45 Uhr informiert Saskia Wohlfart von Nurse-to-rent über die Arbeitnehmerüberlassung (ANÜ). Es folgt von 12.45 bis 13.30 Uhr Dieter Förster von Förster13 Services zum Thema „Vermögen sichern mit sozialem Engagement“. Thomas Frey von Koob Hörgeräte (13.30 bis 14.15 Uhr) und Michael Grunewald von MG Optik (14.15 bis 15 Uhr ) sprechen über den Alltagsnutzen von Hörgeräten und Sehhilfen. Zum Nachdenken über die eigenen Bestattungswünsche möchte Axel Hahn vom Bestattungs-Institut Bühn von 15 bis 15.45 Uhr anregen. Irini Huthmann, 1APflegeMax, hat ihren Vortrag von 15.45 bis 16.30 Uhr mit dem Titel „Zuhause sein statt Pflegeheim – die legale Alternative einer 24h-Pflege“ überschrieben. Den Abschluss in diesem Bereich bildet Gilbert Blank vom Sanitätshaus Kocher mit „Unbeschwert leben durch barrierefreies Umbauen und Hilfsmittel“ (16.30 bis 17.15 Uhr).

Im Raum EW 148 können Interessierte jeweils einstündige Expertenvorträge besuchen. Den Anfang macht um 12 Uhr Brigitte Krügel, Kinaesthetics-Trainerin am UMM, mit dem Thema „Pflege für den pflegenden Menschen“. Es folgen Yves Remelius, Geschäftsführer Pflegenetzwerke.de, mit einem Vortrag über die Leistungen von Pflegekassen (13 Uhr), Rechtsanwalt Michael Ramstetter zu Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen (14 Uhr), Dr. Ulrich Hildenbrand, Facharzt für Anästhesie, mit „Patientenverfügung aus der Sicht eines Klinikarztes“ (15 Uhr) sowie Monika Bechtel von der Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz zum Leben mit Demenz (16 Uhr). Vor den Vortragsräumen erhalten die Besucher fachkundige Beratung an den Ständen des Deutsches Rotes Kreuzes, der Domiris Tagespflege, des Facharztes für Anästhesie Dr. Ulrich Hildenbrand, des Elias Hospizes, von Medi-Markt sowie von Jürgen Stuber Haushaltsauflösungen.

Bei den Diskussionsrunden in der Alten Lehrbuchsammlung im Erdgeschoss des Westflügels besteht für die Besucher des Pflegeforums die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen. Beginn ist um 12 Uhr mit dem Thema „Ausbildung in der Pflege“. Im Anschluss berichten um 13 Uhr Pflegekräfte aus anderen Kulturen über ihre Erfahrungen. Um 14 Uhr können junge Menschen in Pflegesituationen ihre Erlebnisse schildern. Im Anschluss spricht eine „Think-Tank-Session“ unter Leitung von Prof. Dr. Ute Trapp (TU Darmstadt) über Apps für Pflegende (15 Uhr). Den Abschluss bildet die Diskussion „Der pflegende Arbeitnehmer – Last oder Gewinn?“ unter Leitung von Waltraud Gehrig, Mitinhaberin Pflegenetzwerke (16 bis 16.45 Uhr). red

