Ein Todesfall – 21 infizierte Bewohner

Nachdem am Dienstag bekannt geworden war, dass mehrere Bewohner des Weinheimer Bodelschwingh-Heimes mit dem Coronavirus infiziert sind, liegen nun die Testergebnisse von insgesamt 106 Bewohnerinnen und Bewohnern sowie von 61 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor. Das schreibt die Geschäftsführung des Bodelschwingh-Heimes in einer Pressemitteilung.

Das Ergebnis: 21 Bewohner und sieben Mitarbeiter gelten als infiziert. Inzwischen befänden sich noch fünf Bewohner in Krankenhäusern in der Region. Eine 80-jährige Bewohnerin ist inzwischen in einem Krankenhaus gestorben. Sie habe unter „multiplen, schweren Vorerkrankungen“ gelitten, schreibt das Bodelschwingh-Heim.

„Wir haben, den gesetzlichen Anordnungen entsprechend, alle Maßnahmen in enger und sehr kooperativer Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Kreises in Heidelberg abgestimmt“, sagen Christian Rupp und Jolanthe Schielek, Geschäftsführer des Bodelschwingh-Heimes. Seit Mittwoch besteht auch ein behördlicher Aufnahmestopp für die Einrichtung und eine Meldeverpflichtung bei Verlegungen aus der Einrichtung, heißt es weiter.

Atemschutzmasken eingetroffen

Nach wie vor befinden sich die infizierten Bewohner und Mitarbeiter auf den drei anfänglich genannten Wohnbereichen. Alle Wohnbereiche und Bewohner stehen weiterhin unter Quarantäne, die Senioren bleiben in ihren Zimmern und werden dort durch das Pflegepersonal und die Alltagsbegleiter versorgt. „Die erste Bewohnerin, die geringe Symptome einer Infektion aufwies, wurde bereits Ende März negativ getestet“, ergänzt Rupp und schildert nachfolgend den zeitlichen Ablauf der Ereignisse im Haus.

Bis zum 3. April habe es keine Möglichkeit gegeben, Bewohner und Mitarbeiter systematisch vorsorglich schon zu einem frühen Zeitpunkt testen zu lassen, berichtet Rupp. Seit dem 4. April wurde vom Gesundheitsamt eine Hotline eingerichtet, um schnell und unbürokratisch Coronatests anzufordern. Nachdem eine weitere Bewohnerin Symptome der Viruserkrankung zeigte, forderte Schielek, umgehend Tests direkt beim Gesundheitsamt an. Bereits seit dem 23. März bestand im Bodelschwingh-Heim die Verpflichtung zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz für alle Mitarbeiter.

„Wir hatten zwar noch Vorräte, haben aber umgehend mehrfach an verschiedenen Stellen, einschließlich des Bundesministeriums für Gesundheit sowie für Arbeit und Soziales, auf Mangel in unserer Versorgung mit Schutzkleidung hingewiesen“, sagt Schielek. Bisher hat die Einrichtung über die Maßnahmen der Landesregierung Baden-Württembergs Anfang dieses Monats nur geringe Mengen erhalten, heißt es in der Pressemitteilung.

„Die bis heute ausgelieferte Menge an Schutzausrüstung deckt nicht einmal den Bedarf für einen Tag“, stellen beide Geschäftsführer klar. Daher sind beide dankbar, dass mittlerweile, zumindest die „zu überhöhten Preisen bestellten Atemschutzmasken, für die nächsten zwei Wochen zur Verfügung stehen“, heißt es wörtlich.

Großer Zusammenhalt in der Stadt

Dankbar sind die Geschäftsführer auch für die vielen ehrenamtlichen Initiativen, die den textilen Mundschutz hergestellt und damit die Einrichtung unterstützt haben, heißt es weiter. „In unserer angespannten Situation erleben wir, wie alle Akteure in Weinheim zusammenhalten“, sagen Rupp und Schielek. Unsere Redaktion hat in diesem Zusammenhang beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises nachgefragt, warum sich die Infizierten-Zahl aus dem Bodelschwingh-Heim in der Statistik (weiterer Bericht und Tabelle auf dieser Seite) nicht eins zu eins niederschlägt. Die Entwicklung habe sich über einige Tage hingezogen, sagt die Sprecherin des Landratsamtes, Silke Hartmann, nicht alle Fälle seien deshalb innerhalb von 24 Stunden in die Statistik eingegangen. vmr/ist

