Ein wahres Paradies für echte Feinschmecker

Der süß-würzige Geschmack von Erdbeeren gehört für viele zu den unvergesslichen Sommerfreuden der Kindheit. Groß ist dagegen häufig die Enttäuschung, wenn man heute in die Früchte aus dem Supermarkt beißt. Sie sind zwar fest und sehen verlockend aus, haben aber fast kein Aroma. Der Grund: Die angebotenen Sorten werden für den Erwerbsanbau in erster Linie hinsichtlich Haltbarkeit gezüchtet und zudem meist halbreif geerntet. Kein Wunder also, dass sich immer mehr Menschen dazu entschließen, Erdbeeren wieder im eigenen Garten anzupflanzen. Je nach Sorte kann man sich dort entweder über eine reiche Ernte im Frühsommer freuen oder bis in den Herbst hinein immer wieder Früchte naschen.

Neben Erdbeeren gibt es noch weitere Obstarten, die den Garten in ein Paradies für Feinschmecker verwandeln. „Da die Flächen hinter Einfamilienhäusern oder modernen Townhouses in der Regel nicht besonders groß sind, kommen hier klassische Obstbäume zumeist nicht in Frage“, sagt Ludwig Eberspächer, Gartenbauingenieur. „Birne, Apfel, Sauerkirsche oder Pflaume werden heute aber auch als schlanke Säulenbäume oder Spindeln angeboten. Diese benötigen kaum Platz und erleichtern die Ernte, da sie nicht sehr hoch werden. Spalierobst ist eine weitere schöne Möglichkeit für kleine Grundstücke, denn es wird platzsparend direkt an der Hauswand oder an einer Mauer kultiviert.“

In einem richtigen Naschgarten dürfen Beerensträucher nicht fehlen. Ob weiße oder rote Johannisbeeren, Himbeeren, Brombeeren oder Stachelbeeren – die gesunden, schmackhaften Früchte eignen sich hervorragend für Marmelade oder Kuchen. Vor allem Kinder lieben es aber auch, diese frisch gepflückt direkt vom Strauch zu verspeisen.

Damit Obst und Beeren prächtig gedeihen, benötigen sie regelmäßig Dünger. Wer möchte, dass die eigene Ernte Bioqualität hat, setzt auf organische Produkte wie den granulierten Bio-Obst- und Beerendünger, der ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen hergestellt wird.

„Grundsätzlich können Obstgehölze und Beerensträucher das ganze Gartenjahr über mit organischen Düngern versorgt werden. Der beste Zeitpunkt ist im Frühjahr, noch vor der Blüte. Falls nötig, kann eine weitere Gabe kurz vor dem Reifen der Früchte erfolgen“, so Eberspächer. „Erdbeeren sollten darüber hinaus auch im Herbst nochmals neue Nährstoffe bekommen. Das ist wichtig, wenn sie frisch gepflanzt wurden.“ Das Granulat kann staubfrei mit der Hand ausgebracht werde, anschließend arbeitet man es leicht mit einer Harke in die Oberfläche ein. Die im Boden lebenden Mikroorganismen zersetzen es und geben die enthaltenen Nährstoffe über einen langen Zeitraum frei.

Ludwig Eberspächer: „Neben Stickstoff und Kalium ist für Obst und Beeren vor allem Phosphor wichtig. Dieser sorgt für einen reichen Blütenflor sowie eine kräftige Fruchtbildung.“ hau

