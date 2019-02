Ein Wettlauf gegen die Zeit

Am Donnerstag, 28. Februar, um 20 Uhr stellen sich die bekannten Schauspieler Jacqueline Macauley (als Professorin Judith) und Wanja Mues (als Ermittler Thomas) einem Wettlauf gegen die Zeit. Stückeinführung nimmt um 19.15 Uhr Schauspieler Wanja Mues persönlich vor.

Es ist der 24. Dezember, halb elf Uhr abends. Ein Wettlauf gegen die Uhr beginnt: Genau 90 Minuten hat der Verhörspezialist Thomas Zeit, um von einer Frau namens Judith zu erfahren, ob sie tatsächlich, wie er vermutet, um Mitternacht gemeinsam mit ihrem Ex-Mann, der schon seit fast zwölf Stunden im Nebenzimmer befragt wird, einen terroristischen Anschlag verüben will. Sie wurde auf dem Weg zu ihren Eltern aus einem Taxi geholt und zur Polizeistation gebracht.

Ermittler Thomas weiß offensichtlich alles über sie, über ihre Arbeit, über ihre gescheiterte Ehe und ist auch über den Tagesablauf der Philosophie-Professorin informiert. „Wo ist die Bombe?“ fragt Thomas. „Das ist ja alles ganz nett, dass wir uns unterhalten, dass wir uns ein wenig kennenlernen konnten. Aber jetzt müssen wir zur Sache kommen.“ Judith: „Welche Bombe?“

Kollision der Standpunkte

Thomas will Judith ein Geständnis abpressen. Unaufhaltsam tickt die Uhr. Doch Judith beginnt, den Staatsdiener ihrerseits mit Fragen in die Enge zu treiben. Sind das alles nur Worte und Theorien, oder ist Judith tatsächlich zur Gewalt bereit? Was hat das Paar einst in Südamerika gemacht, und was hat es mit dem Bekennerschreiben auf ihrem Computer auf sich? Die Situation spitzt sich zu. Und die Uhr tickt.

Daniel Kehlmann, Autor der erfolgreichen Romane „Die Vermessung der Welt“ oder „Tyll“, hat ein politisch hoch aktuelles Stück geschrieben. Seine Sprengkraft gewinnt der Text aus der Kollision zweier Standpunkte, die auf je eigene Weise an aktuell drängenden Problemen rühren. In beiden Fällen stellt sich die Frage, ob der Zweck die Mittel heiligt. Wie weit darf einerseits der Staat dabei gehen, Grundrechte im Namen der allgemeinen Sicherheit zu verletzen? Und wann ist damit andererseits ein Punkt überschritten, ab dem sich Bürger – notfalls mit Gewalt – gegen diesen Staat zur Wehr setzen können.

Man muss das kleine Requiem auf unsere liberalen Denk- und Lebensgewohnheiten auch als das nehmen, was es ist: ein tadelloses Stück Theater, ein well-made-play. Und weil sich der Autor Sympathien und einfachen Worten entzieht, ist schließlich der Zuschauer aufgefordert, sich auseinanderzusetzen. Etwas Besseres kann Theater kaum leisten.

