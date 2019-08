Vom 23. bis 25. August findet wieder das alljährliche Chor- und Freizeit-Wochenende des Schulungszentrums in Ritschweier statt. Mit dem Motto „Singen ohne Vorbedingung“ richtet sich das Angebot an alle, die gerne singen oder es einmal ausprobieren möchten. Da Vorkenntnisse der Teilnehmer nicht erforderlich sind, eignet sich die Veranstaltung besonders auch für Interessenten, die noch nie in einer Gruppe gesungen haben.

Zu dem Programm des Wochenendes gehört der Einblick in die Vielfalt der Musik durch eine breit angelegte Literaturauswahl und einfachen Stimm-, Körper- und Atemübungen. Zwischen den Workshops können die Teilnehmer neben Plaudern und Spazieren gehen die Pausen nutzen, um spezielle Fragen in Einzelgesprächen mit Kursleiter Markus Karch zu klären.

Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 23. August, mit dem Abendessen und endet am Sonntag, 25. August, nach dem Mittagessen. Wem ein ganzes Wochenende zuviel ist, kann zudem nur teilweise teilnehmen oder für eine gewisse Zeit zum „schnuppern“ kommen.

Weitere Informationen gibt es bei Kursleiter Markus Karch per E-Mail an ritschwo@gmail.com oder unter Telefon: 06223/7 37 00 (Anrufbeantworter). wn

