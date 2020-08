Einblicke in die Familie

Das Deutsche Literaturarchiv Marbach hat 64 Briefe und Postkarten der Dichterin Else Lasker-Schüler (1869-1945) aus Privatbesitz erworben. Die bislang nicht publizierten Briefe an den Literaturkritiker und Mäzen Nicolaas Johannes Beversen (1860-1932) stammen aus den Jahren 1905 bis 1931 und umfassen somit fast Lasker-Schülers gesamte Berliner Zeit, wie die Kulturstiftung der Länder in Berlin mitteilte. Die 64 Handschriften werden ab 25. August in der Stiftung Brandenburger Tor erstmals öffentlich ausgestellt.

Ergänzung zum Teilnachlass

Die Kulturstiftung der Länder fördert den Ankauf mit 25 000 Euro. Die Briefe seien eine wichtige Ergänzung für den bereits in Marbach am Neckar vorhandenen Teilnachlass Else Lasker-Schülers, hieß es. Im dortigen Deutschen Literaturarchiv seien die Dokumente jederzeit zugänglich und sollen auch digitalisiert für Forschung und Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden können. Die Briefe und Postkarten geben Einblicke unter anderem in die Familiengeschichte und in antisemitische Erfahrungen der Dichterin. Lasker-Schüler zählt zu den wichtigsten deutschsprachigen Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts. dpa

