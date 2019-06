Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte Täter haben aus einem Vereinsgebäude der TSG 91/09 Lützelsachsen einen Tresor sowie neu verpackte Trainingsshirts beziehungsweise Trainingsanzüge gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die Einbrecher in der Zeit zwischen Sonntagmittag und Montagnachmittag ein gekipptes Fenster brachial aufgedrückt. Im Büro durchsuchten sie Rollcontainer durchsucht und schraubten den an der Wand befestigten Tresor ab. Die Sportkleidung, die die Täter mitnahmen, hatte eine Firma dem Verein laut Polizei zur Anprobe zur Verfügung gestellt. In welcher Höhe Schaden entstand, sei derzeit noch nicht abschließend geklärt. In dem Tresor befanden sich eine Gopro-Kamera sowie ein Generalschlüssel. Als Einbruchszeit kommt Sonntagmittag, 12.30 Uhr bis Montagnachmittag, ca. 17.30 Uhr in Betracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefon 06201/100 30, in Verbindung zu setzen. red

