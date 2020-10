Eine Auszeit mitten im Gipfelmeer

Eine Auszeit vom Alltag und wenn auch nur für zwei, drei Tage: Danach sehnen sich viele Menschen, gerade in diesen turbulenten Zeiten. Wie wäre es da mit einer Verschnaufpause auf einer Wellnessinsel im Grünen mit atemberaubendem Bergblick? Ein solches Verwöhneiland ist die Tauern Spa Zell am See – Kaprun mit dazugehörigem Vierstern-Superior-Resort im Salzburger Land. Gelegen am Fuße des Kitzsteinhorns (3203 Meter) und der Hohen Tauern mit den höchsten Gipfeln Österreichs in unmittelbarer Nähe des Zeller Sees gibt es unzählige Möglichkeiten, sich zu entspannen und dazu die tolle Region zu erkunden sowie das gesamte Jahr über aktiv zu erleben.

Übrigens: Auch in Corona-Zeiten geht Wellnessen unter gegebenen Hygieneregeln sehr sicher. Freilich gehört das Desinfizieren der Hände beim Zutritt in jegliche Bereiche wie das Tragen einer Maske auf Mund und Nase im Hotel sowie beim Zugang der 20 000 Quadratmeter großen Wasser- und Saunawelt dazu. Schwimmen und schwitzen muss man mit dem Schutz jedoch nicht, das Abstand halten fällt selbst an starken Besuchertagen aufgrund der Dimensionen der Tauern Spa leicht. Das gilt auch für das Hotel mit seinen 220 Zimmern, der Bar und den Restaurantbereichen sowie Österreichs größte und exklusivste Hotel-Panorama-Spa – ein eigener Bereich ausschließlich für Hotelgäste auf dem Dach mit sagenhafter Aussicht. Beim Blick auf die imposanten Spitzen von Hohe Riffl (3338 Meter), Hocheiser (3206 Meter) und Großer Schmiedinger (2957 Meter) löst sich der Stress förmlich in Luft auf.

Gerade der Übergang von Herbst auf Winter lädt ein, in der Tauern Spa abzuschalten. Das geht mit einem Thermentagesbesuch (ab 71 Euro pro Person mit vielen Inklusivleistungen wie Leihbademantel, Snacks, Willkommensdrink und 12-Euro-Gutschein für das Thermenrestaurant) oder eben mit einem mehrtägigen Urlaub im Resort (ab zirka 130 Euro pro Tag und Person mit Halbpension und Thermennutzung), der bei einer Anreise aus Deutschland mit Blick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut empfehlenswert ist. Zumal die Tauern Spa für Expeditionsfreudige ein wahres Paradies darstellt – und das für Familien, Genussfreudige, Bewegungshungrige und Abenteurer gleichermaßen.

Der erste Schnee hat die Bergspitzen bereits gezuckert, die Region stimmt sich auf die Wintersaison ein. Die Herbstsonne drückt sich durch den morgendlichen Nebel im Tal und lockt nach draußen, um bei einer Wanderung oder Radtour etwa mit den lässigen Hotel-E-Bikes aus Holz (Start-up-Marke „My Esel“, halbtags für 20 Euro) die Lungen mit klarer Luft zu füllen. Frühaufsteher können sich der Expedition „Munter werden“ aus dem breitgefächerten und täglich wechselndem Aktivangebot anschließen: Bei dieser Nordic-Walking-Tour durch das Kapruner Moos wird der Kreislauf in Schwung gebracht. Nach der bewegungsfreudigen Stunde um 7 Uhr am Morgen hat man sich sein Frühstück mehr als verdient.

Gaumenfreuden – mit Gesichtern

Am Buffet trifft regionale Frische an Pinzgauer Spezialitäten auf internationalen Touch, das gilt morgens wie abends. Hier lässt sich der Gast auf eine schöne Genussexpedition ein, geleitet vom Küchenchef Christof Schernthaner. Bei seiner kulinarischen Reise setzt er auf delikate Erlebnisse mit sympathischer Transparenz. Denn abgesehen von der offenen Showküchentheke, an der man sich morgens sein Omelett nach Wunsch oder als Mittagssnack einen frischen Salat zubereiten lassen kann, bekommen die Produkte Gesichter. So stammt die große Brot- und Gebäckauswahl aus den Bäckereien Gugglberger (Kaprun) sowie Unterberger (Maishofen) und die Eier- und Frischkäsevarianten vom Egarteck- Hof (Mittersill). Kündigt die „Morgenpost“ das Fünf-Gang-Abendmenü an, darf sich der Gaumen auf Saisonales freuen – beispielsweise auf Pinzgauer Zwiebelsuppe mit Bierkäsewürfel, rosa gebratenes Rinderfilet aus der Region an Blaubeerjus mit Steinpilzrisotto und Ofen-Kürbis sowie als „süßer Gipfelsieg“ Bauerntopfen, Waldbeeren und Vanille. Das Essen ist eine Klasse für sich. Bei allen Gängen kann der Gast aus mehreren Gerichten wie auch vegetarischen Angeboten wählen. Eine Besonderheit stellt die „Gourmed“-Variante dar, eine Marke der VAMED-Gruppe, die den gesundheitsbewussten Lebensstil unterstreicht. Lokalität, Frische und Qualität gehen Hand in Hand mit Nachhaltigkeit. Für ein großes Resort wie die Tauern Spa ein wichtiger Faktor, das ist an jeder Ecke zu spüren.

Auch in den Zimmern: Im Vorjahr wurde das Vierstern-Superior-Hotel um 52 Zimmer und Suiten auf vier Ebenen erweitert. Die Architektur des Anbaus fügt sich mit seiner organischen Form und dem begrünten Dach harmonisch in die Landschaft ein. Die neuen Garten- und Naturzimmer schaffen durch den Einsatz von natürlichen Materialien wie Zirbenholz, Sandstein sowie mit Leder eine alpine Geborgenheit und trotz einer klaren, minimalistischen Struktur ein angenehmes Wohlfühlambiente. „Green and Clean Living“ lautet hier das Credo: Hochwertige Schlafsysteme, ein Healthness-Bad sowie modernstes technisches Equipment gehören zur Komplettausstattung. Der Hit für Familien oder Freundeskreise: Einige der Zimmer sind kombinierbar, bis zu acht Wohnbereiche lassen sich individuell zusammenschließen. Einladende Gartenzimmer mit Blick in die idyllische Landschaft schaffen ein luftiges Raumgefühl und eine Verbindung zur Natur. Liebe Kleinigkeiten wie Buchempfehlungen sorgen für eine persönliche Note. Eine runde Sache ist Digital Detox auf Knopfdruck: Per Schalter werden Stromquellen deaktiviert und sorgen für einen gesunden Schlaf – abschalten, ganz einfach.

Feuerstelle als Inspirationsquelle

Apropos abschalten: Als Hotelgast genießt man in der Spa Gletscherblick im wahrsten Sinne des Wortes den Himmel auf Erden in Sachen Wellness im spektakulären Skylinepool aus Glas: Hier schwebt man geradezu inmitten der Berge. Der Blick auf das Eis am Kitzsteinhorn lässt sich gleichermaßen aus der wohlig-warmen Gletscherblick-Sauna genießen. Einen edlen Hingucker hält die Bergkristall-Sauna bereit – ein Bergkristall thront in ihrer Mitte. Um allein das gigantische Wellnessangebot zu nutzen, bräuchte es mehr als nur zwei/drei Tage in der Tauern Spa. Hinzu kommt das Aktivprogramm, die sogenannten Erlebnis-Expeditionen. Diese werden im Base-Camp besprochen, einer gemütlichen Feuerstelle in der Lobby. Expeditionsleiterin Evelin Serier lädt hierher zum Beispiel Profis aus dem Bergsportbereich ein, die Naturliebhaber und Bewegungsfreudige in ihren Bann ziehen. Es gibt kulinarische Exkurse, Fackelwanderungen werden geplant und Beautyworkshops abgehalten. Dabei nimmt man Inspirationen für zu Hause mit, die wiederum für kleine Auszeiten im Alltag sorgen.

