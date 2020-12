Christine Klein konnte am Abend des 15. November ihr Glück kaum fassen. Immer wieder schaute sie auf den Bildschirm ihres Laptops. Dort trudelte ein Zwischenergebnis nach dem nächsten ein – und schon bald stand fest: Die 65-Jährige liegt auf Kurs, sie wird Amtsinhaber Rolf Richter ablösen. In der Stichwahl setzte sie sich letztlich deutlich mit 52,77 Prozent durch.

Zuvor hatte sie einen engagierten Wahlkampf geführt und sich unter dem Schlagwort Klimawechsel für mehr Offenheit, Transparenz und eine stärkere Einbindung der Bürger eingesetzt. Das kam offenkundig an – zumindest bei den Bensheimern, die zur Wahl gingen. Dass an der abschließenden Abstimmung lediglich etwas mehr als 43 Prozent der Wahlberechtigten teilnahmen, ist für die größte Stadt im Kreis ein Armutszeugnis.

Losgelöst davon war es aber einhistorischer Abend. Die 65-Jährige wird die erste Frau sein, die die Bensheimer Verwaltung leitet und dabei für die Abwahl eines CDU-Bürgermeisters gesorgt hat – ebenfalls ein Novum. „Ich danke allen, die mich unterstützt und mich gewählt haben“, sagte sie in einer ersten Stellungnahme. Das sei ein starkes Zeichen. Um die Stadt in die Zukunft führen zu können, brauche sie weiterhin das Engagement der Bürger. „Wir alle sind Bensheim.“ Gemeinsam müsse man nun zusammenarbeiten, dazu lud sie am Wahlabend ausdrücklich auch die Wähler von Rolf Richter ein. „Wir brauchen Meinungsvielfalt, Kompetenz und gegenseitigen Respekt.“

Der 54-Jährige hatte in den Wochen vor der Wahl ebenfalls alle Möglichkeiten genutzt, um für sich und sein Programm zu werben – allerdings ohne durchschlagenden Erfolg. „Ich bin tief getroffen und persönlich besonders enttäuscht. Ich habe die Aufgabe des Bürgermeisters meiner Heimatstadt immer mit Herzblut ausgeübt. Das Wahlergebnis zeigt mir aber, dass dies nicht bei allen zur Zufriedenheit angekommen ist“, betonte der scheidende Rathauschef, nachdem das Ergebnis feststand, und gratulierte seiner Kontrahentin zum Erfolg. Die pensionierte Kriminalbeamtin mit SPD-Parteibuch wurde am 14. Dezember in einer Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung formal in ihr Amt eingeführt, Rolf Richter offiziell verabschiedet.

Für Aufsehen und heftige Diskussionen sorgte kurz vor dem ersten Wahldurchgang eine Strafanzeige, die von anonymer Seite gegen Richter wegen angeblicher Korruption, Vorteilsnahme im Amt und Bestechlichkeit gestellt wurde. Aufhänger war der Kauf einer Wohnung auf dem Euler-Gelände, den der Sohn von Richters Lebensgefährtin getätigt hatte. Die Staatsanwaltschaft nahm jedoch nach einer Vorprüfung keine Ermittlungen auf. Nach Einsicht in den protokollierten Verkauf ergebe sich der Verdacht, dass die vermeintliche Strafanzeige ausschließlich den Zweck verfolgt, dem Beanzeigten (sprich Rolf Richter) „persönlich oder politischen Schaden zuzufügen und dessen Integrität in Zweifel zu ziehen“, hieß es in der Begründung. Laut Staatsanwaltschaft seien die Vorwürfe „allein verleumderischer Natur“.

Ursprünglich sollte die Bürgermeisterwahl in Bensheim am 21. Juni über die Bühne gehen. Wegen der Corona-Pandemie wurden aber hessenweit alle Wahlen verschoben. Das Stadtparlament beschloss schließlich den neuen Termin am 1. November.

