Eine Epoche wird abgeräumt

Am 21. Juni 2017 verschwindet eine prominente Landmarke im Herzen des Pfälzerwalds: Der 70 Meter hohe Stahlgitterturm der ehemaligen US-Richtfunkstation auf dem Langerkopf wird gesprengt.

Bis Ende Juli 2010 nutzen Amerikaner die Anlage. Dann übernimmt sie die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima). „Die Gebäude befanden sich in einem altersentsprechenden Zustand“, antwortet die Bundesbehörde auf Anfrage. Das soll nicht lange so bleiben, denn die Anlage wird ihrem Schicksal überlassen. Es kommt, was kommen muss: Plünderer schneiden den Außenzaun auf, rauben Buntmetall.

Bald sind auch die so genannten Vandalen vor Ort, die ihrem dümmlichen Zerstörungstrieb freien Lauf lassen. Weshalb gab es keine Bewachung? „Bei Anlagen, die sich wie die Liegenschaft ,Langerkopf’ in abgelegener Lage befinden, sind unbefugtes Betreten sowie Beschädigungen durch Vandalismus und Diebstahl trotz Einzäunung und Zaunkontrollen nicht vermeidbar“, lässt die Bima wissen. Allerdings: Die ehemaligen US-Raketenstationen auf dem Ebenberg bei Landau sowie die bei Geinsheim unweit von Neustadt liegen wesentlich näher an Siedlungen. Und trotzdem spielten sich hier ähnliche Verwüstungen statt.

Desinteresse mit Folgen

Bei einem Besuch Ende 2011 zeigt sich, welche Folgen das Desinteresse der Behörde hat: eingeschlagene Fensterscheiben, verwüstete Innenräume. In den Büros liegen Tausende von Blättern herum, die aus Aktenordnern herausgerissen wurden – eine Einladung für Brandstifter. Zerschlagenes Mobiliar, zerschmetterte Computer, ein zerstörter Billardtisch – Bilder der Verwüstung. Sogar Gefäße mit Altöl oder abgezapftem Heizöl stehen herum.

Objekte für Plünderer gibt es viele, denn die Anlage besteht ja nicht nur aus dem Richtfunkturm und den ihn umgebenden Gebäuden. Es gibt eine ehemalige Turnhalle, eine Kneipe mit Bowlingbahn und Billardtischen, Unterkunftsgebäude mit Küche und Messe, Lagerbaracken, Büroblocks, Gebäude zur Strom- und Wasserversorgung, eine Autowerkstatt, Holzbaracken für unterschiedliche Nutzungen, ein Gebäude mit kleinen Apartments und anderes mehr. Am 26. Dezember 2012 brennt die ehemalige Turnhalle, weitere Feuer folgen.

Der Regisseur Thorsten Klein setzt mit seinem 3D-Mysterythriller „Lost Place“ dem Langerkopf ein Denkmal. Am 19. September 2013 läuft der Film bundesweit in 70 Kinos an. In den USA hat die Anlage viele Fans. Im Internet finden sich Erinnerungen ehemaliger Soldaten, die hier stationiert waren. Einer besucht im Jahr 2000 den von den Amerikanern besetzten, aber nur noch in Teilen genutzten Langerkopf: „Die Fahrt hoch vermittelte ein Gefühl, als wäre ich gar nicht weggewesen.“

„Teil meines Lebens“

Ein anderer schwärmt von Kameraden: „Sie und der Langerkopf sind Teil meines Lebens.“ Wieder ein anderer erzählt, wie er sonntags nach Johanniskreuz fuhr, um Kaugummi und Zigaretten bei den örtlichen „Frauleins“ gegen Bier, Brot und Käse einzutauschen. Ein weiterer GI berichtet von der Mäuse- und Rattenplage in den Kasernengebäuden. Die Soldaten töten 26 Tiere in einer Nacht. Als der Vorgesetzte ihnen das nicht glauben will, werfen sie alle toten Nager in eine Schachtel und stellten diese vor das Büro des Colonels. Der Erzähler leistet von 1959 bis 1963 seinen Dienst auf dem Langerkopf. Wenige Jahre zuvor ist die Anlage entstanden. Damals überwacht hier eine Radaranlage Teile des deutschen Luftraums. Nach deren Aufgabe etwa zehn Jahre danach bleibt die Richtfunkanlage. Diese Technik ermöglicht das Versenden und Empfangen von Sprache sowie Daten über den Luftweg mittels Richtantennen.

Sie soll auch dann noch Kommunikation ermöglichen, wenn durch einen Atomschlag Satelliten- und Kabelverbindungen ausfallen. Im März 2007 gibt die US Air Force den Stützpunkt auf, der aber noch bis zur Übergabe an die Bima unter anderem für Übungen der Militärpolizei benutzt wird.

Im Januar 2013 regen die Interessengemeinschaft „area 1“, die sich um die Reste eines US-Lagers im westpfälzischen Fischbach kümmert, sowie der Landesarbeitskreis Denkmalschutz des BUND und der Verein zur Erhaltung der Westwall-Anlagen an, die Station auf dem Langerkopf unter Denkmalschutz zu stellen. Am Tag des Offenen Denkmals im September 2013 kommen trotz miserablen Wetters rund 60 Interessenten, um sich den Langerkopf anzusehen. Da es keine Betretungsgenehmigung gibt, müssen die Besucher vor den zerstörten Zäunen bleiben. Sie zeigen sich geschockt von dem Anblick. Nach langer Prüfung lehnt die Untere Denkmalpflege eine Einstufung des Langerkopfs als Kulturdenkmal ab, denn: „Die überkommenen Relikte der Anlage erweisen sich als nicht geeignet, um an ihnen den Zeugniswert eines Denkmals des Kalten Krieges festzumachen.“

Lokalpolitik hat andere Pläne

Walter Schumacher, Staatssekretär im Mainzer Bildungsministerium, räumt dagegen ein, „dass die Denkmäler aus der Zeit des Kalten Krieges eine herausragende sozialgeschichtliche Bedeutung haben und wegen ihrer akuten Bedrohung durch Konversionsprojekte durchaus prioritär zu behandeln sind”. Er kündigt an, die Denkmalpflege zu bitten, eine Unterschutzstellung unter anderem des Langerkopfs zu prüfen.

Doch die Lokalpolitik hegt ganz andere Pläne. Anfang 2014 wird bekannt, dass die Verbandsgemeinden Rodalben, Hauenstein und Annweiler den Bau von bis zu 40 etwa 200 Meter hohen Windrädern planen, davon einige auf dem Langerkopf. Heftiger Widerstand erhebt sich. Ablehnung kommt vom Kreistag Südwestpfalz, von der Mitgliederversammlung des Naturparks Pfälzerwald, vom Bezirkstag Pfalz und etlichen Naturschutzverbänden. Doch die Entscheidung bringt das Eingreifen der Unesco: 2015 erklärt sie, dass sich Windkraft im Pfälzerwald nicht mit dem Status „Biosphärenreservat“ verträgt. Seither ist das Thema vom Tisch. Doch für die Nato-Anlage bedeutet das lediglich einen kurzen Aufschub. Denn im Oktober 2015 fordert der Gemeinderat Wilgartswiesen, auf deren Gemarkung der Langerkopf liegt, den baldigen Abriss, der dann im Frühjahr 2017 beginnt. Heute erinnern nur noch die großen Bodenplatten an die Richtfunkstation.

Damit ist das Kapitel aber nicht abgeschlossen. Bereits im April 2017 fordert die Verbandsgemeinde Hauenstein den kompletten Rückbau, was abgelehnt wird, denn von den Fundamenten gehe keine Gefahr aus. Und Gefahrenbeseitigung wurde ja als Grund für den bisher 2,4 Millionen Euro teuren Abriss genannt. Ortstermin auf dem Langerkopf mit einigen Mitgliedern der Initiative Pro Pfälzerwald (IpPW): Tatsächlich sind wesentliche Teile der 130 Hektar großen Fläche des ehemaligen Militärareals mit Betonplatten bedeckt. Dr. Rudolf Ahrens-Botzong zeigt sich empört: „Der Bereich gilt als Zentrum des Pfälzerwalds. Hier müsste Natur pur sein. Wir möchten eine vollständige Renaturierung.“ Cornelia Hegele-Raih, Sprecherin der IpPW: „Die Betonplatten müssen raus, sonst können hier keine Baume wachsen.“ Den Abriss der Anlagen findet sie dagegen gerechtfertigt: „Das war ein Schandfleck.“ Da widerspricht Walter Stutterich: „Wie entstand der Schandfleck? Weil die Leute, die die Aufsichtspflicht gehabt hätten, diese vernachlässigt haben. Wenn die BiMA ihre Hausaufgaben gemacht hätte, wäre das ein toller Standort für ein Museum des Kalten Krieges gewesen.“ Die Behörde widerspricht. Die Lage im Außenbereich lasse eine Nachnutzung nicht zu. Und was geschieht mit den Betonplatten? Nach der vertraglichen Regelung bestehe kein Anspruch auf Beseitigung, so die Bima.

Waffenlager der Nato

Die Pfalz galt während des Kalten Krieges als Waffenlager der Nato. Zu sehen ist davon nur noch wenig. Die riesigen, in Stollen untergebrachten Befehlszentralen wurden meist verfüllt und verschlossen. Das Gros der Lager, Raketen- und Radarstationen ist mittlerweile verschwunden. Zeugnisse der Zeitgeschichte wurden so meist ohne Not vernichtet. Es geht nicht darum, alles zu erhalten, aber zumindest einige beispielhafte Anlagen, die auch späteren Generationen eine Ahnung des Gewesenen vermitteln. Zum Beispiel könnte eine Raketenstation für die atomare Bedrohung stehen, die die Existenz der Menschheit über Jahrzehnte in Frage gestellt hat. Schon jetzt bleibt auf die Frage nach den Hinterlassenschaften dieser Epoche nur die beschämende Antwort, dass fast alles aus oft fragwürdigen Gründen abgeräumt wurde. Walter Stutterich hat Recht: „Vielleicht wäre es das einfachste gewesen, wenn das Zeug stehen geblieben wäre.“

