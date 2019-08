Eine ganz neue Herausforderung

Ein ganz neues Gesicht an der Seitenlinie in Hohenlohe ist der Trainer der SGM Taubertal/Röttingen, Volker Hörner.

Für den 47-jährigen Weikersheimer geht ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung, ist es doch die erste Trainerstation.

Als Co-Trainer steht ihm der 42-jährige Mark Piotrowski zur Seite, der bereits Erfahrung in Markelsheim und seinem Heimatverein Weikersheim sammelte.

Die Spielgemeinschaft spielte in der Vorsaison lang um den Relegationsplatz zur Bezirksliga mit, doch am Ende „war die Luft draußen“, wie Hörner in seiner ersten Analyse feststellt.

Er sieht seine neue Aufgabe als Herausforderung und will die SGM mit einem 4-4-2-System zu einem Aufstiegskandidaten formen.

Weniger Gegentore

Dabei will der ehemalige Stürmer des SV Wachbach vor allem die Abwehr mit einem überschaubaren Spielerkader stabilisieren, um weniger Gegentore zu kassieren.

Der Verlust von Mittelfeldmann Fabian Uhl (SV Sonderhofen) soll durch „Neuzugang“ Simon Fries aufgefangen werden, den jedoch noch eine langwierige Verletzung plagt und zunächst zum Zuschauen verurteilt ist. Als Jugendspieler trug er schon das Trikot der Würzburger Kickers

Als Favoriten für den Aufstieg sieht Volker Hörner die Spielgemeinschaft Markelsheim/Elpersheim.

