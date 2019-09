Eine Mischung mit hohem Suchtpotenzial

Virtuos, ausdrucksstark und sehr sympathisch: Die Zeiten, in denen man Alex Auers Namen ausschließlich mit den „Söhnen Mannheims“ in Verbindung brachte, sind vorbei. Denn der versierte Wanderer zwischen Rock, Folk und Blues setzt mittlerweile zwei fette Ausrufezeichen mit seinem solistischen Können.

Seine enorme musikalische Vielfalt, die wandelbare Blues-Stimme und nicht zuletzt die Virtuosität auf seinen diversen Gitarren machen ihn unverwechselbar. Auer spielt die Saiten wie ein geschickter Liebhaber, mal wild und rasend, dann wiederum zärtlich und melodisch im Stil des klassischen Gitarristen. Im Juli stand er zusammen mit seinen exzellenten „Detroit Blackbirds“ in der Münchner Olympiahalle – vor mehreren tausend Zuschauern – als Support von ZZ Top auf der Bühne, die Fans tobten.

Nicht weniger begeistert zeigte sich das Publikum am Freitagabend auf der Wachenburg, als Alex Auer zusammen mit seinen alten Weggefährten, dem britischen Keyboarder Neil Palmer, dem Bassisten Rolf Breyer und Boris Angst am Schlagzeug einen Sturm nach dem anderen aus den Boxen wirbelte.

Bereits vor 40 Jahren entdeckte er seine Liebe zum Rock ‘n’ Roll in der Plattensammlung seines Vaters, mit 20 spielte er in legendären New Yorker Nachtclubs. Was folgte, war die Zusammenarbeit mit zahlreichen Musikern und Bands, so landete er auch eines Tages bei den „Söhnen Mannheims“. Sein Debütalbum „Much Better“, das er im Januar 2019 präsentierte, überzeugt auf der ganzen Linie. Dass er Xavier Naidoo hin und wieder noch auf der Gitarre begleitet, geschieht aus alter Freundschaft.

Mächtige Blues-Stimme

Denn Alex Auer widmet sich mehr und mehr seiner eigenen Karriere. Sein Album enthält den Sound der 1970er- und 80er-Jahre, der sich mit der rohen Energie des Punkrock verbindet, so jedenfalls beschreiben die Musikkritiker seinen Stil. Doch man muss den begnadeten Gitarristen mit seiner mächtigen Blues-Stimme live erleben, um auch seiner authentischen, humorvollen Art zu begegnen. Im atmosphärisch dichten Konzertkeller der Wachenburg erlebten die Zuschauer eine musikalische Performance der Superlative.

Als ein „esoterisches Erlebnis“ beschreibt Alex Auer das Komponieren seines Songs „To My Surprise“. Was bei diesem Titel als erstes ins Ohr geht, ist Auers klare, warmherzige Stimme, die eine Einheit mit der Melodie bildet und sogleich zum Mitsingen animiert. Das allein schon beweist das Können eines Songschreibers. Das Stück „Lucky Ones“ schrieb er zusammen mit seinem Keyboarder Neil Palmer. „Es geht dabei um mein wunderbares Leben mit der Musik“. Seine Leidenschaft ist ansteckend, man muss als Zuhörer mit diesem fröhlichen, absolut tiefenentspannten Rhythmus einfach mitgehen. Mit seinen „Detroit Blackbirds“ hat Auer ein Riesenglück. Rolf Breyer, der Bassist, und Boris Angst am Schlagzeug sind zwei feinfühlige Rhythmusgeber, bravourös ist der Keyboarder Neil Palmer mit seinen wendigen Piano-Läufen. Manchmal streut er kleine Scherze über die unendliche Brexit-Geschichte seiner Heimat ein. Als typische „Stadion-Rocknummer“ kündigt Alex Auer den Titel-Track seines Albums „Much Better“ an. Tatsächlich ist es ein Song, der zum Mitsingen und -tanzen einlädt. Präzise eingezimmerte Gitarrenriffs und hämmernde Bässe treffen auf melodiösen Gesang und verschmelzen zu einer eigenen Mischung mit Suchtpotenzial. Ebenso mitreißend ist der Song „Sing It Out“ (feat. Xavier Naidoo). Hier begeistert Alex Auer mit einem Gitarrenfeuerwerk der Extraklasse, wenn er die Saiten erbarmungslos traktiert und trotzdem eine virtuose Fingerfertigkeit zeigt. Geradezu betörend sind seine Balladen, die er zur akustischen Gitarre singt.

Und richtig ab geht es dann noch mal mit „Private Jailbreak“, einer Nummer, bei der Auer wieder den absoluten Freigeist zelebriert, einen, der stets offen ist für Neues, Altes und Experimentelles, genau das macht seinen unverwechselbaren Sound aus. rav

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.09.2019