Eine Sportart im Sinkflug

In drei Tagen endet die namentliche Meldefrist für die Tennis-Mannschaften in der Region. Immer mehr Vereine haben große Probleme, aktive Teams zu stellen und müssen Spielgemeinschaften, teilweise „zu dritt“, eingehen. Die Saison beginnt im Mai.

Große Probleme bereitet auch der Nachwuchs. Immer weniger Kinder und Jugendliche spielen Tennis. Nur noch ganz wenige Vereine können U12-Mannschaften stellen. Dazu fehlt es an Trainern und qualifizierter Ausbildung.

In einer Bestandsaufnahme zeigen die FN, worin die Gründe dafür liegen, dass sich die einst so populäre Sportart in der Region „Odenwald“ im Sinkflug befindet. Es gibt aber auch Lichtblicke. Zudem haben wir einen Blick nach Württemberg geworfen. mf

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.03.2020