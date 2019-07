Eine Stadt probt den Aufstand

Alles begann mit dem „Yorkshire Marsch“, den Martina Heimes von der Weinheimer Musikschule mit ihrem Bläserensemble spielte. Die Bürgerstiftung hatte zusammen mit dem Holzwurm-Theater und der Musikschule Badische Bergstraße zu „Szenen einer Revolution“ auf den Alten Friedhof eingeladen. Rund 200 Zuschauer versammelten sich an diesem frühen Sonntagabend um den Erzähler Dr. Alexander Boguslawski.

In seinem Bericht, den er von einer Pergamentrolle ablas, ging es um den Weinheimer Bürgeraufstand 1848 anlässlich der Badischen Revolution. Welche Kulisse für die Darstellung dieser denkwürdigen Zeit hätte sich besser geeignet als die historische Ruhestätte bekannter Weinheimer Persönlichkeiten.

Boguslawski geleitete die Zuschauer nach den jeweiligen Einführungen in die historischen Etappen zu den entsprechenden Szenen, die unter der Regie von Nele Neumann und Katja Hoger auf beeindruckende Weise von Mitgliedern des Holzwurmtheaters Weinheim gespielt wurden. Die historischen Kostüme hatten Veronika Stapf und Manuela Albrecht vom Theater Holzwurm gestaltet.

In der ersten Szene stellten die Schauspieler den Aufstand des hungernden Volkes dar. Über die Situation der Handwerker, Bauern und Tagelöhner wurde am Stammtisch beim Gastwirt Friedrich Härter (Rainer Stefan) hitzig diskutiert. Das 21-köpfige Holzwurm-Ensemble schlüpfte in Rollen und Kostüme von Bauern, Gerbern, Pfarrern, Juristen und Künstlern. Lautstark wurde nach der Pressefreiheit und der Beteiligung an der Lenkung der Geschichte gebrüllt, während die Frauen erstmals demokratische Gleichheit forderten. Beim Fest der Freien Presse 1832 wurde das Hohngedicht des Hoffmann von Fallersleben mit Auszügen aus nichtssagenden Artikeln der Tageszeitung rezitiert: „Wie ist die Zeitung doch interessant/für unser liebes Vaterland“.

Ernst wurde es in der Spielszene, die die Planung des Attentats auf den Zug zeigte, der 1848 die damalige Rhein-Neckar-Eisenbahn in Höhe der heutigen OEG-Haltestelle „Rosenbrunnen“ zum Entgleisen brachte. Zahlreiche Weinheimer wurden angeklagt, darunter der Gastwirt Friedrich Härter und sein Freund Friedrich Diesbach. Die beiden landeten für zwei Jahre im Schweizer Exil.

All diese denkwürdigen historischen Ereignisse wurden in beeindruckenden Szenen an verschiedenen Orten des Alten Friedhofes dargestellt. Joachim Goedelmann vom Holzwurm-Theater fungierte dabei als „Platzanweiser“, um allen Besuchern freie Sicht auf das Schauspiel zu ermöglichen.

„Jägerchor“ aus dem Freischütz

Dazwischen schmetterte das Bläserensemble den „Jägerchor“ aus dem „Freischütz“ und Dr. Torsten Fetzner (Akkordeon, Gesang), Jürgen Osuchowski (Gitarre) und Miroslav Wolena (Gitarre) traten als zeitkritische Barden auf. Stimmgewaltig wie gewohnt, spielte Holger Mattenklott den Pfarrer Julius Zäringer, dessen Rede am Grab von Friedrich Härter mit den Worten endete: „Und wer wie er geliebt/Volk, Vaterland, die Seinen/Der hat ein Recht darauf/Dass alle ihn beweinen“. Das von Künstlern und Zuschauern gemeinsam gesungene Lied „Die Gedanken sind frei“ bildete den erhebenden Abschluss der „Szenen einer Revolution“. rav

