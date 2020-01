Eine Stadt zum Schwärmen: 15 Jahre Partnerschaft mit Spoleto

SCHWETZINGEN/SPOLETO.Zeit ist ein relativer Begriff. In Gedanken an die Worte, die ich schreiben werde, liegt die Zukunft, im geschriebenen Wort, bereits die Vergangenheit. So ist es sinnvoll, nicht nur das kommende Jahrzehnt, sondern auch das vergangene und die Zeit davor zu beleuchten.

Spoleto etwa, die ehemalige Hauptstadt Umbriens, ist seit 15 Jahren eine der zahlreichen Partnerstädte Schwetzingens. Die um die 30.000 Einwohner zählende Stadt im Herzen Italiens liegt landschaftlich imposant auf einem Berghügel mit direktem Blick auf Assisi, eine Hügelstadt in Umbrien. Spoleto ist außergewöhnlich reich an historischen Kostbarkeiten, die eine lückenlose Entwicklung von der Urgeschichte über die langobardische Zeit und das Mittelalter bis heute aufzeigen. Architektonische Elemente aus der Römerzeit wie der Drususbogen, der vor fast 2000 Jahren errichtet wurde und das römische Theater, tragen zum charakteristischen Stadtbild Spoletos bei.

Hauptwahrzeichen ist der Dom, ein Musterbeispiel romanischer Architektur, mit Fresken von Pinturicchio und Filippo Lippi. Während eines Spaziergangs zur Festung Rocca Albornoziana und zur prächtigen Brücke Ponte delle Torri – errichtet im 14. Jahrhundet – kann man auf den Spuren von berühmten Besuchern wie Johann Wolfgang Goethe und Hermann Hesse wandeln.

Eine Bürgerreise zum Austausch

Neben dem Teatro Lirico Sperimentale A. Belli, welches junge Opernsänger ausbildet, ragt insbesondere das von Gian Carlo Menotti gegründete Festival dei Due Mondi aus dem Kulturangebot Spoletos heraus. Kürzlich besuchte der Bürgermeister Spoletos, Umberto De Augustinis, den Schwetzinger Weihnachtsmarkt. Anlass war das baldige 15-Jährige bestehen einer innigen Städtepartnerschaft. Ob und wie diese in diesem Jahr begangen wird, ist bislang noch unklar.

Fix ist hingegen eine Bürgerreise im kommenden Juli von Schwetzingen nach Spoleto, bei der die Altstadt und Umgebung Spoletos erkundet werden kann. Dabei besteht die Gelegenheit zur Teilnahme am Festival dei Due Mondi, das am 12. Juli sein Abschlusskonzert haben wird. chh

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 29.01.2020