Einen schönen Film schauen – aber richtig

Mannheim.Schlafratgeber sind sich ziemlich einig: Man sollte das heimische Bett nur zum Schlafen oder für noch eine ganz bestimmte andere Sache nutzen. Aber warum kann man an jenem gemütlichen Ort nicht auch Filme schauen? Gerade dann, wenn draußen Kälte herrscht und echte Kinos Corona-bedingt geschlossen sind, bekommt das heimelige Plätzchen eigentlich eine zusätzliche Qualität.

Wichtig bleibt, bequem zu liegen und die richtigen Filme parat zu haben. Was das Erstere betrifft, wird zumal mit zunehmendem Alter und strapaziertem Rücken die Position immer wichtiger für den Genuss. Halb aufrecht, mit ordentlich Kissenmaterial hinter sich, ist vielleicht das Beste. Den Nacken gilt es nicht zu vernachlässigen und ebenfalls zu stützen. Ob die Filmfreundin und der Filmfreund besser streamen oder mit DVDs hantieren, ist erst recht nicht pauschal zu beantworten. Klarerweise fällt auch die Filmauswahl unterschiedlich aus.

Allerdings würden wir, zumal am Abend, wenn die Nachtruhe folgen soll, keine Horrorklassiker à la „Shining“ oder „The Fog – Nebel des Grauens“ empfehlen. Auch von gravierender Überlänge raten wir ab oder empfehlen im Falle eines Falles, nicht ärgerlich zu werden, wenn entscheidende Stellen infolge gelegentlichen Wegnickens teilnahmslos vorübergehen. Wenn das droht, ist es besser, einen schon bekannten Film zu schauen.

Überhaupt die bekannten, vielleicht gar Lieblingsfilme. Sie lassen sich auch öfter als zwei bis drei Mal goutieren. Rein subjektiv ausgewählt, seien drei empfohlen. Wie wäre es mal wieder mit Billy Wilder?

Was seine Komödien betrifft, lässt sich immer wieder mit Freude bemerken, wie verschwenderisch dicht an Pointen sie sind. Wie wäre es mit „Extrablatt“? Eine Mediensatire über einen hintertriebenen Zeitungschef, gespielt von Walter Matthau, und seinen bevorzugten Schreiber Hildy Johnson (Jack Lemon), der mit gutem Grund das Metier wechseln will – urkomisch und auch, weil es eben von Wilder ist, bitterböse ist das. Oder einmal wieder „Frühstück bei Tiffany“? Blake Edwards hat den Stoff von Truman Capote in Szene gesetzt, komisch, aber immer auch mit Melancholie durchsetzt. Im Zentrum in ihrer berühmtesten Rolle: die unvergessene Audrey Hepburn, die auch den Oscar-prämierten Song „Moon River“ singt. Wie man aufgrund fragwürdiger Ziele das eigene Glück zu verpassen droht, wird hier erzählt: ein Thema, das bleibt.

Mit der Welt versöhnt

Und dann ist da noch „Little Miss Sunshine“, ebenfalls eine US-amerikanische Produktion, aber neuer, von 2006 und inszeniert von Jonathan Dayton und Valerie Faris. Eine schräge Familie begleitet die junge Tochter, die eine Schönheitskonkurrenz für Kinder gewinnen will. Dabei haben alle mit Niederlagen umzugehen. Der so amüsante wie nachdenklich stimmende Film zeigt kauzige Charaktere, die sich nicht unterkriegen lassen – und taugt deshalb auch als Mutmacher. Solcherart mit der Welt versöhnt, lässt sich im Anschluss ruhig schlafen. Gute Nacht!

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.12.2020