Einer von insgesamt drei E-Brüdern

Mannheim.Der Hyundai Ioniq macht es nur noch elektrisch. Dabei besteht die Auswahl zwischen einem Hybriden, einem Plug-in-Modell oder einem reinen Stromer. Ein herkömmlicher Verbrenner arbeitet in dem japanischen Kompaktmodell nur noch in Zusammenarbeit mit einem Elektromotor. So wie in der Plug-in-Hybrid-Ausführung. Beim 1.6 GDI sitzen ein Verbrennungs- und Elektromotor sowie das Sechs-Gang-Doppelkupplungsgetriebe vorne unter der Motorhaube. Die Lithium-Polymer-Akkus, die eine Kapazität von 8,9 kWh bieten, finden unter der Rücksitzbank ihren Platz.

Der Benzindirekteinspritzer leistet 105 PS. Er wird von einem E-Aggregat mit 61 PS Leistung unterstützt. Im Vergleich zum Hybriden erreichen die Batterien eine deutlich höhere Kapazität. Da sie zudem noch extern aufgeladen werden können, kann reichlich Saft für rein elektrische Fahrten getankt werden. Hyundai gibt die maximale Reichweite mit 63 Kilometern an.

Emissionsfreie Stadtfahrt

Der Elektromodus lässt sich auch per Knopfdruck einschalten. So kann beispielsweise die Stadtfahrt emissionsfrei zurückgelegt werden. Geht der Stromvorrat seinem Ende zu, wechselt der Plug-in-Hybrid in den Hybridmodus, bei dem Elektro- und Verbrennungsmotor gemeinsam aktiv sind. Das Zusammenspiel funktioniert dabei reibungslos.

Die Fahrleistungen sind nicht unbedingt berauschend. 10,6 Sekunden benötigt der Kabel-Ioniq, um die 100-Kilometer-Marke zu reißen. Der Vortrieb endet bei 178 km/h. Um im Verkehr mit zu schwimmen, reicht es allemal. Auf sportliche Fahrleistungen kommt es im Kabel-Stromer auch gar nicht an. Das Dahingleiten macht im Ioniq viel mehr Spaß. Wenn sich dann der Ladezustand der Batterie bestenfalls immer im grünen Bereich befindet, kann auch richtig viel Treibstoff gespart werden. Das Werk gibt den Fabelwert von 1,1 Litern pro 100 Kilometer an. Zudem einen Stromverbrauch von 10,3 kWh/100 km.

Komfortables Fahrwerk

Dies setzt voraus, dass immer Saft in der Batterie ist. Für die tägliche Fahrt zum Arbeitgeber mag dies aufgehen. Auf längeren Reisen ist dies aber eher unpraktikabel. Wer hält schon alle halbe Stunde an, um etwas mehr als zwei Stunden die Batterie zu laden? Ohne Saft im Akku fließen bei flotter Fahrt auf der Autobahn schon mal acht Liter durch die Benzinschläuche. Der Mix aus Verbrenner- und Elektrofahrten macht´s. Da haben wir im Schnitt 4,1 Liter gebraucht. Das Fahrwerk ist recht komfortabel ausgelegt. Eine gute Dämmung hält unerwünschte Geräusche vom Innenraum fern. Platz ist in Reihe eins und zwei reichlich vorhanden. Nur auf der Rückbank wird wegen des abfallenden Dachs bei größer gewachsenen Insassen der Raum über dem Scheitel knapp. Der Kofferraum weist eine Kapazität von 341 Litern auf.

Zur Überarbeitung erhielt der Ioniq außerdem einen neuen Instrumententräger mit einem 10,25 Zoll großen Touchscreen-Farbdisplay. Die fünftürige Fließhecklimousine fährt zudem mit einer Vielzahl verbesserter Assistenzsysteme auf, wie beispielsweise einem Notbremsassistenten, der Fahrzeuge, Fußgänger und Fahrradfahrer erkennt, einer Geschwindigkeitsregelanlage, die Tempo und Abstand zum Vordermann einhält oder einem Telematikdienst, der nützlichen Service bietet und eine optimale Vernetzung garantiert. Der Hyundai Ioniq 1.6 GDI Plug-in-Hybrid kostet mindestens 31 193 Euro.

