Einfach Augen zu und durch

Nicht von Zombies, Aliens oder einem Atomkrieg wird die Welt in „Bird Box – Schließe deine Augen“ bedroht, sondern von einem formlosen Schrecken. Diese für den Zuschauer unsichtbaren Bedrohung führt bei jeder Filmfigur, der sie betrachtet, zu unfassbarer Traurigkeit und schließlich zum Freitod. Eine der wenigen Überlebenden ist Malorie (Oscargewinnerin Sandra Bullock). Netflix hat den Mystery-Thriller von Oscarpreisträgerin Susanne Bier („In einer besseren Welt“) den Kinos weggeschnappt. Da die Herausforderung , den Alltag mit verbundenen Augen zu bewältigen, als „Bird Box Challenge“ erschreckend viele Nachahmer fand, sah sich der Streamingdienst Anfang des Jahres sogar genötigt, seine Zuschauer vor den gefährlichen Folgen dieses Trends zu warnen.

Malorie versucht, mit ihren beiden Kindern in einem Ruderboot zu einem Refugium zu gelangen, von dem sie via Funk erfahren hat. Um sich vor den Wahnvisionen der Entität zu schützen, haben alle drei ihre Augen verbunden. Außerdem hat die Gruppe die titelgebende „Bird Box“ dabei – eine Schachtel mit Vögeln, die mit Zwitschern vor einer Annäherung der übernatürlichen Macht warnen.

Mutterrolle zentral

Im Endeffekt geht es in „Bird Box“ allerdings weniger um den Survival-Aspekt als um ein Leben als Mutter. So ist denn auch die Charakterentwicklung von Sandra Bullocks Figur, die Mutter-Werdung Malories, der klügste und interessanteste Aspekt des Films – ihr finales Augen-Öffnen ist doppeldeutig gemeint. Das ganze Drumherum ist handwerklich sauber, wenngleich nicht immer furchtbar spannend inszeniert. An einem Punkt äußert sich die Krux des Films sehr deutlich: Es ist eigentlich genial, dass die Bedrohung unsichtbar bleibt und mit der Phantasie des Publikums spielt. Auf der anderen Seite müsste ein audiovisuelles Medium den Schrecken zumindest an einigen Stellen greifbarer darstellen. tsch

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019