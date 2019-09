Einfach locker in die Tüte atmen

Wie er da breitbeinig und entspannt auf seinem Stuhl hockt, würde ein Bier besser zu ihm passen als die obligatorische Wasserflasche. Rolf Miller, der prollige Sprach-Minimalist mit den durchtrainierten Oberarmen und den hanebüchenen Wortkonstruktionen ist zu Gast in der ausverkauften Alten Druckerei. Zwei Stunden lang fließen beim Publikum die Lachtränen.

Da taucht schon mal die Frage auf: Worin liegt der Erfolg dieses Meisters der absurden Phrasendrescherei, der sein abenteuerliches Halbwissen mit gekonnten Kunstpausen verziert? „Hinter den Pausen lauern die Pointen“, beurteilte die Jury seinen unnachahmlichen Sprachstil bei der Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises. Miller hat einen Lieblingsbegriff, und das ist das „Ding“, mit ihm stolpert er von einem Fettnäpfchen ins nächste. Und ist es nicht das „Ding“, so sind es seine Kumpels Achim, Jürgen und Rolf, wie immer „zu viert im Sixpack all inclusive mit 300 PS unter den Turbodiesel-Hauben und 1400 Newtonmeter auf der Vorderachse“. Doch Obacht: Tempolimit 130. „Und außerhalb?“, fragt Kumpel Jürgen, der mal wieder seine Scheidungspapiere sortiert und schon als Kind ein „Pfandflaschen-Gesicht“ hatte, was das auch immer sein mag.

Miller spricht den harten badischen Dialekt der Walldürner aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Dort wurde er 1967 geboren und lebt seit 20 Jahren in Stuttgart. „Mittlerweile verstehen mich die Schwaben besser als die Nordbadener“, bemerkte der studierte Verwaltungswissenschaftler kürzlich in einem Interview, und dass es für ihn keine Tabuthemen auf der Bühne gäbe. „Man muss nur wissen, wie man sie humortechnisch rüberbringt“. Sich lustig machen über jeden und alles? „Unbedingt“ und „einwandfrei“.

Dem Publikum verschlägt es manchmal den Atem, wenn er seine Sprüche raushaut wie ein Berserker und dabei weder Behinderte noch Ausländer verschont. Genüsslich schwelgt er in der Figur des militanten Reaktionärs und erinnert dabei an seine Kollegen Gerhard Polt und Gerd Dudenhöfer. „Der Mensch ist von Natur aus frauenfeindlich. Doch Ausnahmen haben die Regel“.

Nordafrikaner und Syrer? „Da traut sich abends keine Frau mehr nackt auf die Straße.“ Engländer? „Kein Wetter, kein Essen, keine Hautfarbe“. Einziger Lichtblick: „Kloppi mit seinem FC Liverpool und seinem Lego-Gebiss“. Vom Italiener am Weinheimer Marktplatz schwärmt Miller geradezu. Der war einfach „besäufniserregend und hundert Prozent vegan – frei“. Eines möchte er hier mal klarstellen: „Betrunken bin ich erst, wenn ich nicht mehr aus eigener Kraft auf dem Rücken liegen kann“. Ganz davon abgesehen, denn „glauben kann man sowieso nicht alles, was wir denken“.

Politisch unkorrekt

Verknotete Sprichwörter und amputierte Begriffe ergeben absolut sinnfreies Gestammel. Dazwischen sein glucksendes Lachen, ehe er zu der „Kreissäge“ Shakira springt und von da aus zu Helene Fischer – „optisch ist die Musik ja einwandfrei“. Auch Vergangenes wird hervorgekramt: Die Fußball-WM 2018, „diese Paralympics für Gesunde“, samt Müller „mit seinen Stöckeles-Beinen und seinem Lebenstraum vom Tor“.

Schließlich landet er beim Bullterrier seines Freundes Jürgen, der schon 20 Katzen eingesammelt hat. „Doch er quält sie nicht, denn er will nicht spielen“. Gestaunt habe er, als Friedrich Merz plötzlich aufgetaucht sei. „Den kenn´ ich noch vom Schwarz-Weiß-Fernsehen“. Immerhin sei er die erste Ratte, die zum sinkenden Schiff schwimmt.

Zusatztermin am 5. Oktober

Miller bleibt trocken, konfus und politisch unkorrekt bis zum Schluss. „Haben Sie schon mal in Heidelberg Japaner besichtigt?“ Wie immer weiß er nicht, was er sagt, und meint es genauso. „Ich bin mir genug, aber damit reicht es jetzt endlich – noch lange nicht“. Wem spätestens dann vom Sprach-Chaos dieses genialen Absurdisten der Kopf schwirrt, dem sei empfohlen: „Einfach locker in die Tüte atmen.“

Am Samstag, 5. Oktober, 20 Uhr, gibt es eine Zusatzveranstaltung in der Alten Druckerei. Hierfür gibt es noch wenige Restkarten. Infos im Ticketshop der DiesbachMedien (06201/8 13 45).

