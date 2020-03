Einhaltung der Mehrheitsverhältnisse

Berlin.Der Bundestag will in der kommenden Woche trotz der Corona-Pandemie zu seiner nächsten regulären Sitzung zusammenkommen. Darauf hätten sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und die Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen am Mittwoch in einer Telefonkonferenz geeinigt, teilte ein Sprecher im Anschluss auf Anfrage mit. Die Fraktionen stimmten aber untereinander geeignete Maßnahmen für die Plenarsitzungen und Ausschussberatungen ab, „um das Infektionsrisiko auf ein Mindestmaß zu reduzieren“, sagte der Bundestagssprecher.

Aus Fraktionskreisen hieß es, man werde wohl in verkleinerter Form tagen. „Der Bundestag wird sich den Umständen entsprechend angemessen organisieren.“ Die Tendenz sei, dass die Sitzungen am Mittwoch, Donnerstag und Freitag kommender Woche mit weniger Abgeordneten stattfinden sollen, um Sicherheitsabstände einhalten zu können.

Der Bundestag zählt 709 Abgeordnete. Vier Abgeordnete sind bisher positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sollte das Parlament jetzt nur mit einem Teil seiner Abgeordneten tagen, um Sicherheitsabstände einhalten zu können, würden die Fraktionen darauf achten, dass die ursprünglichen Mehrheitsverhältnisse gewahrt bleiben.

Ähnlich verfahren auch Landtage, die vor demselben Problem stehen wie der Bundestag: Einerseits wollen sie politische Handlungsfähigkeit demonstrieren, andererseits aber die Sicherheitsvorschriften einhalten. So will der hessische Landtag in der kommenden Woche ebenfalls zusammenkommen – jedoch mit deutlich reduzierter Agenda und nur an einem Tag statt an drei Tagen.

Laut Boris Rhein (CDU), Präsident des hessischen Landtags in Wiesbaden, ist geplant, dass viele der 137 Abgeordneten die Debatte von weiteren Räumen im Landtag oder von ihren Büros aus per Livestream verfolgen. dpa

