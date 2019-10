„Rocketman“ beginnt ernüchternd: Er sei alkohol-, kokain-, sex- und shoppingsüchtig, ess- und aggressionsgestört. Das bekennt ein Mann in einer Selbsthilfegruppe, bekleidet mit einem grellroten Pailetten-Kostüm, Teufelshörnern, Flügeln, und einer spektakulären Herzchenbrille. Dieser extravagante Auftritt könnte die teuflisch narzisstische Titelfigur der Serie „Lucifer“ neidisch machen. Aber der Film „Rocketman“ handelt natürlich nicht von einem gefallenen Engel, sondern dreht sich um die Geschichte von Durchbruch, Zusammenbruch und Wiederauferstehung des Sir Elton Hercules John (73). Nach dem Motto: einmal Weltstar und zurück.

Eigentlich wurde dieser 1947 als Reginald Dwight geboren, und nachdem sich die Therapie-Szenerie plötzlich in ein Musikvideo zu „The Witch Is Back“ verwandelt hat, gleitet der Zuschauer in die Kindheit des Musikers, dem am Klavier alles zufliegt – dessen Eltern ihm aber völlig lieblos begegnen. Der daraus resultierende Selbsthass ist der Anfang aller späteren Übel – aber auch die Triebfeder, sich neu zu erfinden und so exzessiv aus sich herauszugehen, dass er raketenartig aufsteigt – mit Hilfe seines kongenialen Texters Bernie Taupin.

Nicht erst seit dem Erfolg des Queen-Werks „Bohemian Rhapsody“, bei dem „Rocketman“-Regisseur Dexter Fletcher die Regie-Anfangsarbeit von Bryan Singer zu Ende geführt hat, sind Musikfilme schwer angesagt. Lee Halls Drehbuch von „Rocketman“ entscheidet sich dabei für die zweitbeste Lösung: Es erzählt die Geschichte des glamourösen Superstars teilweise als eine Art Film-Musical, in dem plötzlich in Küche oder Wohnzimmer mitten im Gespräch bedeutungsschwer losgeträllert wird.

Oft zu sehr Musical

In Genreklassikern wie „Ray“, „Walk The Line“, „Cadillac Records“ oder eben „Bohemian Rhapsody“ wird die Musik realitätsnah auf der Bühne oder im Studio eingesetzt. Immerhin: Viele Szenen korrespondieren fast perfekt und sinnstiftend mit den Songtexten, so dass beide oft eine zusätzliche Bedeutungsebene bekommen.

„Kingsman“-Star Taron Egerton ist optisch die perfekte Wahl für Elton John im zweiten Lebensviertel und spielt angemessen exaltiert, manchmal etwas klischeehaft. Der Waliser singt zumindest ordentlich und mutig, es fehlen aber die warme Tiefe und die leicht kehlige ureigene Note der Stimme des Originals. Da ist Egerton der oscargekrönte Freddie-Mercury-Darsteller Rami Malek um Lichtjahre voraus.

Trotzdem sammelt „Rocketman“ im Lauf der zwei Stunden zusehends Pluspunkte: vor allem durch Mut. Der Film zeigt recht offen kurze homosexuelle Liebesszenen, was Elton John persönlich extrem am Herzen lag. So sehr, dass es vom Jahr 2000 bis heute dauerte, bis sich ein großes Hollywood-Studio damit einverstanden erklärte, das Biopic so explizit zu drehen. Nun wird Paramount als erstes Major-Studio gefeiert, dass dieses „Risiko“ eingegangen ist. Unglaublich anno 2019 Wie wichtig Elton Johns Beharrlichkeit in diesem Punkt war, zeigt sich allein daran, dass Länder wie Russland das in Deutschland ab zwölf Jahren freigegebene Werk massiv zensiert haben.

Mit emotionaler Tiefe

Obwohl der Film die biografischen Stationen des Briten nur schlaglichtartig und mitunter zu rasant abhandelt, geht er emotional sehr viel mehr in die Tiefe als „Bohemian Rhapsody“, besser gesagt: in die seelischen Untiefen Elton Johns.

Die Kostüme und sonstige Schauwerte sind phänomenal, wirken aber im Heimkino nicht ganz so umwerfend wie auf der Leinwand. Zumal selbst die Blu-Ray-Disc bei schnellen Bühnenszenen einige Unschärfen offenbart. Dafür punktet die BD mit mehr als 75 Minuten Bonusmaterial, das unter anderem ausgewählte Songs in Karaoke-Versionen zum Mitmachen bietet. Mitreißend gerät das Finale mit dem triumphalen „I’m Still Standing“ – letztlich reißt „Rocketman“ dann doch mit. jpk

