Einmalige Rhythmen an vier Orten

Das Schriesheimer Kerwe-Straßenfest ist auch eine Musikveranstaltung der Superlative: An vier verschiedenen Locations spielen ein Dutzend Bands und Kapellen non-stop.

Am Stadtbrunnen hat Rock-Pop seinen Platz. Dafür stehen die Honeywell Bouncers und die Hitfabrik, die Cover-Band Hey Joe und die Rockmaschine. Im Weindorf geht es zunächst zünftig zu, was jedoch alles andere als betulich bedeutet – sei es mit der Dilsberger Trachtenkapelle oder dem Mannheimer Blasorchester Blau-Weiß Waldhof. Am Samstagabend steigt hier der musikalische Top Act dieses Straßenfestes: Just for Fun, eine der renommiertesten Bands der Region. Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr war für die Organisatoren glasklar, dass die Gruppe um Otto Raad wieder dabei sein muss.

Am Montag, dem „Schriesheimer Abend“ auf dem Fest, gehört die Bühne der T-Band für den grandiosen Kehraus.

Der von „Jazz-Bischof“ Eugen Fallmann organisierte Jazz in der Oberstadt steigt in jenem Gässchen, das so schmal ist, dass sich das Publikum in den anliegenden Straußwirtschaften einfindet. Hier spielen am Samstagabend wieder die sechs „Speyer City Stompers“ klassischen New-Orleans-Jazz.

Der Auftritt von Bluesgosch Dieter Reinberger mit seinem „Hoina“ am Sonntagvormittag hat längst Kult-Status. Der Nachmittag gehört Second Generation um Egon Fallmann.

Natürlich kommt auch das junge Publikum auf seine Kosten: Jeweils abends im Bierdorf heizt hier DJ Batuka ein. -tin

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.09.2019