Einschränkungen wegen Coronavirus

Changsha.Ein Mitarbeiter mit Mundschutz desinfiziert einen Lieferroboter am Rande einer Straße (Bild). Zwei Lieferroboter wurden in der chinesischen Stadt so umgebaut, um den Mitarbeitern eines Unternehmens, das die Produktion wieder aufgenommen hat, Mittag- und Abendessen zu liefern. Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus haben sich bislang mehr als 1700 medizinische Helfer wie Ärzte und Krankenhauspersonal angesteckt. Das berichtete am Freitag der chinesische Staatssender CCTV. Wegen des sich in Ostasien weiter ausbreitenden Coronavirus Sars-CoV-2 und der zunehmenden Reiseeinschränkungen in dieser Region hat die Kreuzfahrtreederei Aida Cruises die Asiensaison vorzeitig beendet. dpa (BILD: dpa)

