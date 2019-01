Einsturzgefahr nach Großbrand

Worms.Zwei Tage nach dem Großbrand im ehemaligen Nibelungencenter in der Wormser Innenstadt (wir berichteten) konnten die Einsatzkräfte das Gebäude gestern noch immer nicht betreten. „Bei einer Begehung des Dachs wurden riesige Löcher festgestellt, die das Feuer in die Konstruktion gefressen hat“, erklärt Stadtsprecherin Angela Zimmermann im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Lage sei unsicher, teilweise bestehe Einsturzgefahr. Bevor die Polizei die Brandruine für die Ermittlungen betreten könne, müssten Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden. „Das könnte sich ein paar Tage hinziehen“, macht Zimmermann wenig Hoffnung auf einen schnellen Erfolg, was die Ermittlung der Brandursache angeht.

Bis die Statik des Gebäudes geklärt und die Sicherungen erfolgt sind, sucht die Polizei nach Zeugen, die das Geschehen in der Nacht zum Sonntag beobachtet haben. Brandstiftung konnten die Beamten bislang nicht ausschließen – zumal Kriminelle im ehemaligen Nibelungencenter bereits im vergangenen Sommer ein Feuer gelegt hatten. „Es gibt Stand jetzt keinerlei Hinweise, dass es sich um dieselben Täter handeln könnte“, sagt ein Sprecher auf Anfrage. Neben Zeugen hoffen die Ermittler auch auf Erkenntnisse aus Videoaufzeichnungen. „In dem leerstehenden Komplex gibt es zwar keine Kameras, aber möglicherweise in den umliegenden Geschäften“, so der Sprecher.

Rund 150 Einsatzkräfte hatten die ganze Nacht über gegen die Flammen angekämpft. Eine besondere Herausforderung sei dabei das im Dach verbaute Bitumen gewesen, teilt die Stadt gestern mit. Durch die Hitze habe es sich in flüssiges Öl verwandelt, das die Flammen noch einmal zusätzlich anfachte. „Auch zwei Tage danach lag der unverkennbare Geruch noch in der Luft“, sagt Zimmermann.

Drohne eingesetzt

Bei den Löscharbeiten kam eine Drohne der Werkfeuerwehr von Evonik zum Einsatz, berichtet Stadtfeuerwehrinspektor Klaus Feuerbach. Mit dem Gerät konnten die Brandschützer Öffnungen im Dach von oben ausfindig machen, um gezielt Löschschaum einzubringen. „Da die Kameraden das Feuer nicht von innen bekämpfen konnten, blieb nur der Außenangriff“, so Feuerbach. Die Witterung erschwerte den Einsatz zusätzlich. Während in der Nähe des Feuers enorm hohe Temperaturen herrschten, war es rund um den Brandort frostig kalt. Gefrorenes Löschwasser sorgte für Glätte, weshalb die städtischen Baubetriebe den Bereich immer wieder streuen mussten.

Das ehemalige Nibelungencenter in der Innenstadt steht seit 2015 leer und hat sich zusehends zu einer Dreckecke entwickelt. Der damalige Eigentümer, die Bauhaus AG, verkaufte den Komplex. Mittlerweile gehört er der Firma Rhinopartners Projektmanagement aus Mannheim. Diese plant dort 150 Wohnungen und Gewerbeflächen, doch wirklich voran geht es nicht. So hatte die Abrissbirne ursprünglich schon 2016 anrücken sollen, zuletzt war von einem Abbruch im Laufe dieses Jahres die Rede. Welchen Einfluss der Brand nun auf die weitere Planung hat, ist unklar. Rhinopartners war gestern nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. /ü

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.01.2019