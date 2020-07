Emotion und Abstraktion

Lauda.In ihren Bildern drückt Anneliese Sack-Meixner das aus, was sie bewegt. Ihre Gemälde lässt sie auf den Betrachter wirken. Sie will wissen, was der Besucher empfindet. „Genau dies ist so spannend für mich. Der Künstler weiß, was ihn beim Malen bewegt hat. Aber jeder sieht etwas anderes darin“, erzählt sie mit einem gewinnenden Lächeln.

Aus der anfänglich gegenständlichen Kunst ist im Laufe der Jahre Abstraktion geworden – der kräftige Duktus ist geblieben. „Abstrahierter Realismus“ bezeichnet Anneliese Sack-Meixner ihren Stil, der beim Betrachter die Sinne schärfen will. Zahlreiche Ausstellungen, auch im Ausland, hat sie schon bestückt. Zu sehen sind ihre leidenschaftlichen und emotionalen Werke in der eigenen Galerie in Lauda.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.07.2020