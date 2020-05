Ende des Weltkriegs: Nazis stürzen Deutschland in Trümmer

Berlin.Vor 75 Jahren endete der tödlichste militärische Konflikt der Menschheitsgeschichte. Deutschland, dessen Regime den Zweiten Krieg angezettelt hatte, lag in Trümmern, Millionen waren auf der Flucht. Im Mai 1945 liegt nach fast sechs Jahren Krieg Herrschaft von Adolf Hitler in Trümmern. Viele Deutsche Städte wurden durch Angriffe zerstört.

In Berlin – dieses Foto zeigt die Rote Arme am Brandenburger Tor – unterzeichnete in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel mit anderen Wehrmachtsoffizieren die Kapitulation. In diesem Jahr ist der 8. Mai einmalig und nur in Berlin ein gesetzlicher Feiertag. Das Kriegsende jährt sich zum 75. Mal. dpa

Freitag, 08.05.2020