„Endlich feldfrische Erdbeeren“

Bei sonnigem Wetter wachsen die Erdbeeren des Erdbeer- und Spargelhofs Böser besonders gut. „Endlich gibt es im Hofladen feldfrische Erdbeeren zu kaufen“, sagt Otmar Böser. Er konnte es – wie viele der Kunden des Hofladens – kaum abwarten. Schließlich sind die vitaminreichen roten Früchte aufgrund der vielen Sonnenstunden und frühsommerlichen Temperaturen besonders süß und aromatisch. Erdbeeren gibt es jetzt frisch – sowohl im Hofladen als auch im Spargelrestaurant als feine Dessertkreationen wie das warme Schokotörtchen mit flüssigem Schokoladenkern an Erdbeeren und Vanilleeis oder das hausgemachte Erdbeertiramisu. Natürlich gibt es für den puren Genuss auch Erdbeeren natur. Besonders erfrischend bei den warmen Temperaturen ist die fruchtig-prickelende Erdbeerbowle mit frischen Erdbeeren.

Auch den feldfrischen Spargel gibt es im hauseigenen Hofladen – auf Wunsch geschält. So können die Kunden den Spargel ganz entspannt in den eigenen Wänden zubereiten. Für das rundum gelungene Spargel-Dinner zu Hause bietet der Hofladen auch den passenden Wein, Nudeln sowie Sauce Hollandaise und aromatischen Schinken. In der Eiserdbeere vor dem Hofladen gibt es ab sofort wieder das hausgemachte Böser-Original-Speiseeis. „Besonders zu empfehlen ist das Erdbeereis, welches mit frischen Erdbeeren hergestellt wird; ganz natürlich ohne Zusatzstoffe“, sagt Böser.

Auch im Restaurant des Erdbeer- und Spargelhofs Böser lassen sich die feinen Spargelgerichte genießen. Ein genussvoller Klassiker ist Stangenspargel mit Schnitzel, wahlweise vom Schwein oder Kalb, dazu Dampfkartoffeln und Sauce Hollandaise oder Butter. Auf der Speisekarte des Restaurants sind neben den beliebten und bekannten Klassikern aber auch immer wieder neue Gerichte zu finden.

Während der Spargelsaison ist das Restaurant immer Dienstag bis Sonntag von 11.30 bis 23 Uhr geöffnet, die Küche durchgehend bis 21.30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen empfiehlt sich eine rechtzeitige Reservierung. Der Hofladen hat täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. imp/pr

Kurze Allee, 76694 Forst bei Bruchsal Restaurant: 07251/5 99 90 00, info @spargelrestaurant.de, www.spargelrestaurant.de Hofladen: 07251/70 29 91 00, spargel@boeser.de, www.boeser.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.05.2019