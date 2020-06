Endlich wieder Schule

Stuttgart.Die vollständige Öffnung der Grundschulen und Kitas ist am Montag überschattet worden von Corona-Ausbrüchen an Schulen im Landkreis Göppingen und an einem Brettener Gymnasium. Nach Angaben des Landkreises Göppingen ist an fünf Schulen je ein Schüler positiv auf das Virus getestet worden. An einem Brettener Gymnasium im Kreis Karlsruhe fällt wegen mehrerer Infektionen bis mindestens Mittwoch der Präsenzunterricht aus. Bei drei Schülern und einer Lehrerin wurde das Virus nachgewiesen. Das sorgt für Verunsicherung unter den Kollegen, sagte der Vorsitzende des Lehrerverbandes VBE, Gerhard Brand. Es sei ein herber Schlag, der das Vertrauen in das Ressort von Bildungsministerin Susanne Eisenmann (CDU) und die Glaubwürdigkeit ihres Ressorts beschädige. dpa

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.06.2020