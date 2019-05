Endspurt für Jubiläumskonzert

Wenn am Donnerstagabend die Parkplätze rund um das Rolf-Engelbrecht-Haus in Weinheim rar werden, so hat dies den Grund: Alle Chöre der Chorgemeinschaft Schneider treffen sich zur Hauptprobe zusammen mit dem TSV-Orchester Mannheim, um das Jubiläumskonzert am 19. Mai um 15 Uhr in der Stadthalle Weinheim vorzubereiten. Dazu formieren sie sich zu einem Männerchor, einem Frauenchor und einem gemischten Chor mit jeweils mehr als 100 Sängerinnen und Sängern. Es werden Melodien aus Oper, Operette, Schlager und Film präsentiert. Oberbürgermeister Manuel Just freut sich bereits auf seine erste Konzertveranstaltung im neuen Amt, nachdem er erst kürzlich Chordirektor Volker Schneider zum 50-jährigen Dirigentenjubiläum die Laudatio halten und die goldene Ehrennadel des Deutschen Chorverbandes überreichen durfte. Karten gibt es an der Tageskasse der Stadthalle oder im Vorverkauf unter Telefon 06201/149 97 sowie bei allen beteiligten Chören aus Mannheim, Heddesheim, Weinheim, Heppenheim und Rimbach. red

