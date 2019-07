Energiekosten von bis zu 70 Prozent sparen

Schwetzingen.Seit mittlerweile elf Jahren ist Hassan Arnaout Geschäftsführer der Firma Rung Moderne Haustechnik – eine Zeit, in der das Leistungsspektrum des seit über 45 Jahren bestehenden Meisterbetriebs in der Dortmunder Straße ständig erweitert, optimiert und ergänzt wurde. Und längst ist auch die nächste Generation integriert. Hassan Arnaout ist glücklich darüber, dass seine Söhne Rami, Said und Samir allesamt in seine Fußstapfen treten.

Rami, der Älteste, ist schon seit Jahren ein fester Bestandteil im Rung-Team und hat sich im Laufe der Zeit immer mehr fachspezifische Qualifikationen angeeignet. So ist er staatlich anerkannter Techniker in gleich zwei Bereichen, Heizung und Sanitär, und mittlerweile auch Energieberater. Said ist im Kundendienst beim Thema Gas/Wasser tätig und Samir befindet sich in der Ausbildung zum Anlagentechniker.

Ständige Fortbildung

Vater Hassan („Ich musste mir alles nach und nach aneignen“) legt Wert darauf, dass seine Söhne eine vielschichtige Ausbildung genießen und so in mehreren Spezialgebieten zu Hause sind – und er gibt ihnen auch die Möglichkeit und die Zeit dazu. So will sich Said Arnaout in nächster Zukunft auf den Bereich Blockheizkraftwerke und Umweltschutz spezialisieren. Denn im Bereich erneuerbare Energien hat die Firma Rung Moderne Haustechnik in den vergangenen acht Jahren ihr Spektrum deutlich erweitert. Und nicht nur bei den eigenen Söhnen achtet Hassan Arnaout auf ihre Aus- und Weiterbildung. Bei allen Mitarbeitern von Rung wird konsequent darauf geschaut, dass sie fachlich und persönlich zum Unternehmen passen. Und durch die ständige Fortbildung befinden sich alle Handwerker zudem immer auf dem neuesten Stand der Technik, unterstreicht der Geschäftsführer.

Gerade das Thema Blockheizkraftwerke (BHKWs) sei sehr spannend und attraktiv, sagt Hassan Arnaout. Denn diese Anlage zur Gewinnung elektrischer Energie und Wärme gibt es in allen möglichen Kategorien und Größen – vom Einfamilienhaus über den Wohnblock bis zur Hotelanlage. In einer solchen hat die Firma Rung kürzlich eine Anlage eingebaut, die 40 kw elektrische und 125 kw thermische Energie liefert.

Wohlfühlfaktor Klimaanlage

Besonders interessant sind da sogenannte Adsorptionskältemaschinen, wie sie die Firma Invensor herstellt. Die Kältemaschinen erzeugen kaltes Wasser und nutzen dafür als Antriebsenergie die überschüssige Wärme unter anderem von Blockheizkraftwerken, Druckluftanlagen sowie industriellen Prozessen. „Dadurch sparen unsere Kunden Energiekosten von bis zu 70 Prozent ein“, verdeutlicht Hassan Arnaout.

Und gerade in diesen heißen Tagen verweist Hassan Arnaout ständig darauf, dass eine Klimaanlage im Sommer inzwischen fast so wichtig ist wie die Heizungsanlage im Winter. Und moderne Klimageräte filtern auch die Raumluft und regulieren Feuchtigkeit.

Dieses Entfeuchten der Luft sowie das pollen- und staubfilternde System der Klimaanlage vermindern das Infektionsrisiko in den eigenen vier Wänden. „Eine Klimaanlage sorgt durch die Abkühlung auf die empfohlene Raumtemperatur dafür, dass die Menschen besser arbeiten sowie auch schlafen können und sich wohlfühlen“, betont der Handwerksmeister. Keine Frage, dass der Fachbetrieb aus der Dortmunder Straße für Beratung, Planung und Ausführung sowie Wartung und Kundendienst zur Verfügung steht.

Alles aus einer Hand

Und in diesem Zusammenhang verweist Hassan Arnaout darauf, dass die Kunden bei der Firma Rung Moderne Haustechnik nicht nur gut aufgehoben sind, wenn es um die Kerngeschäftsfelder geht, sondern auch, wenn sie Handwerker für andere Bereiche suchen.

Der Vorteil: Die Kunden erhalten alles aus einer Hand und müssen nicht mit mehreren Betrieben planen. So sei stets eine bestmögliche Abstimmung zwischen allen Gewerken gewährleistet. ali/pr

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.07.2019