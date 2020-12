Engagiert gegen den Hunger

Oslo.Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) ist mit dem diesjährigen Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Berit Reiss-Andersen (Bild), Vorsitzende des Norwegischen Nobelkomitees, gibt bei der digitalen Preisverleihung eine entsprechende Erklärung ab. Das Welternährungsprogramm werde für seine Bemühungen im Kampf gegen den Hunger in aller Welt, seinen Beitrag zur Verbesserung der Bedingungen für den Frieden in Konfliktgebieten sowie Bemühungen gegen den Gebrauch von Hunger als Kriegswaffe geehrt. Das WFP stehe zudem für genau die Art von internationaler Kooperation und Hingabe, die die Welt heutzutage dringend benötige, sagte Reiss-Andersen während der kurzen Zeremonie. Die Auszeichnung ist wie die weiteren Nobelpreise in diesem Jahr mit zehn Millionen schwedischen Kronen – das rund 970 000 Euro – dotiert. dpa

