Engpass beim Grippe-Impfstoff

Odenwald-Tauber.Impfstoffe im Allgemeinen gibt es in der Region genug (Bild). Der gegen die saisonale Grippe ist derzeit jedoch vergriffen. Nachschub kommt über die Reserve der Hersteller. Wann genau das der Fall ist, darüber gibt es unterschiedliche Angaben. Laut Landesapothekerverband könnte es aber noch bis in den November hinein dauern. Indes geraten Arztpraxen unter Druck. Das Unverständnis bei vielen Patienten ist groß. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg schickte am Dienstag eine Schnellmeldung an die Arztpraxen, die dieser Redaktion vorliegt: „Die derzeitigen Lieferengpässe stellen für den Praxisablauf schlechthin eine Katastrophe dar“, schreibt sie darin. / gs

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.10.2020