Entlassung gefordert

Dresden/Berlin.Wegen eines NS-Vergleichs auf Twitter hat nun auch die Grünen-Fraktion im Bundestag harsche Kritik am Geschäftsführer der Stiftung Sächsische Gedenkstätten, Siegfried Reiprich, geübt. „Es ist an der Zeit, Herrn Reiprich von seinem Amt zu entbinden“, erklärten die Fraktionssprecher für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik sowie für Kulturpolitik, Claudia Roth und Erhard Grundl, am Donnerstag in Berlin.

Reiprich hatte mit Blick auf die Ausschreitungen am vorletzten Wochenende in Stuttgart getwittert: „War da nun eine Bundeskristallnacht oder ,nur’ ein südwestdeutsches Scherbennächtle?“ Tags darauf sorgte er mit einer weiteren Äußerung für Irritationen, in der er weiße Menschen als bedrohte Minderheit darstellte. Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU), die auch dem Rat der Stiftung vorsitzt, kündigte eine Sondersitzung des Stiftungsrates an. Ein Termin stehe noch nicht fest, sagte ein Ministeriumssprecher. Reiprich hatte vor kurzem um vorzeitige Beendigung seines Vertrags zum 30. November gebeten. epd

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.07.2020