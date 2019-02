Entspannen an der Adria

Aufwachen mitten in der Natur und ein Frühstück auf der eigenen Dachterrasse. Dann ein ausgedehnter Spaziergang am Meer mit einer Badepause am nahegelegenen Strand der Kvarner Bucht. Zu Mittag eine kleine Stärkung am Strandcafé, zum Sonnenuntergang ein Aperitif in einer Bar und danach ein Abendessen in einer typischen Taverne mit Scampi, Tintenfisch sowie die Muscheln aus dem Limski-Meeresarm zwischen Vrsar und Rovinj. Wie wär’s also mit einem schmackhaften Sonnenurlaub am nordwestlichen Strand von Krk, einer großen kroatischen Insel an der nördlichen Adria? Dort stehen am Rand der Pinienwälder die Marbera Flora Green Villas.

Die 80 modernen, bis zu 50 Quadratmeter großen funktionell eingerichteten Ferienhäuser der Marbera Flora Green Villas sind umgeben vom Kvarner Karstwald und ganz nah an der türkisblauen Adria. Wegen ihrer sauberen und sicheren Strände ist Krk als die Insel der Blauen Flaggen bekannt. Das mild-mediterrane Klima, die reiche Vegetation und über 2500 Sonnenstunden im Jahr laden zu einer Menge Aktivitäten in herrlicher Natur ein. 300 Kilometer Wander- und Biketrails durchziehen die gesamte Insel.

Im April dieses Jahres wird in Njivice der traditionelle Adria Frühlingstrail ausgetragen – der Startschuss für einen Monat voller Sport und Spaß. Das Sportfestival ist eine Kombination aus Wettbewerb und Spaß für alle Teilnehmer und ihre Begleitung. Gemeinsam mit den Trail Teams aus Kroatien und Istrien werden Naturschönheiten entdeckt.

Animation im Campi Kids Club

Flora Green Villas ist ein familienfreundliches Resort mit Villen für bis zu acht Personen. Für Kinder gibt es Animation im Campi Kids Club, für die Eltern entspannende Massagen oder Anwendungen mit Heilschlamm. Der Wonnemonat Mai ist den traditionellen Festlichkeiten verpflichtet. Handwerkskunst und typische Bräuche begeistern große und kleine Gäste und geben Einblick in die lange Geschichte der Insel. Die Sommerworkshops und die vielen Feste, wie das Eisfestival von Njivice, halten süße Abwechslung bereit.

Die Anreise zu den Marbera Flora Green Villas ist einfach: Von der Krk-Brücke sind es 15 Autominuten zu den Marbera Flora Green Villas. Der Flughafen Rijeka ist 22 Kilometer entfernt. Direktflüge gibt es unter anderem ab Frankfurt. mk

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.02.2019