Er überlebte das große Unglück

Niederstetten.Als am 3. Mai 1937 die „Hindenburg“, das größte Luftschiff der Welt, den Ozean Richtung USA überquerte, sah die Zeppelin-Mannschaft mit Zuversicht in ein neues Jahr des interkontinentalen Luftschiffverkehrs. Aber es sollte alles ganz anders kommen. Am frühen Nachmittag des 6. Mai 1937 genossen die Passagiere die Aussicht auf New York. Um 15 Uhr erreichte der Zeppelin den Landeplatz bei Lakehurst; der aus Niederstetten stammende Albert Sammt hatte als 1. Offizier das Kommando. Ein Feuer brach aus. 36 Menschen starben. Die Ursache des Unglücks ist bis heute nicht aufgeklärt. Zur Erinnerung an Albert Sammt wurde das Albert-Sammt-Zeppelin-Museum mit Modellen und Schautafeln in Niederstetten eingerichtet.

