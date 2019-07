Ergreifender Moment des Abhebens

Raumfahrt und Mondlandung faszinieren Rainer und Ulrike Gerhards seit langem. Der Höhepunkt bisher: Sie waren beim Start der Raumfähre „Discovery“ von Cape Canaveral aus dabei.

Großrinderfeld. Countdown. „Three, two, one, zero. Lift off.“ Die Raumfähre Discovery mit ihren riesigen Treibstofftanks hebt von der Startrampe ab und schraubt sich aus dem Gas- und Wassernebel in die Höhe. Verfolgt von den Augenpaaren tausender Zuschauer, ist der Start der amerikanischen Raumfähren und deren Transporter auf dem Gelände der NASA eine technische Meisterleistung. Zwei, die im Oktober 2007 das Abheben miterlebt haben, sind die Großrinderfelder Rainer und Ulrike Gerhards.

Ein Modell einer Weltraumrakete, ziemlich maßstabsgetreu aus Lego-Bausteinen, steht auf dem Schreibtisch. Der Bauplan einer Apollo-Rakete hängt gerahmt an der Wand. Die erste Landung der Apollo-Fähre auf dem Mond vor 50 Jahren und die berühmten Worte von Neil Armstrong hat Rainer Gerhards nicht live miterlebt. Damals war er gerade mal zwei Jahre alt. Aber die späteren Raumfahrt-Missionen hat er gebannt im Fernsehen verfolgt. An die Landung von 1972 kann er sich noch gut erinnern. „Das habe ich als Kind mit Begeisterung nachgespielt“, erzählt der Großrinderfelder Software-Entwickler.

Die Leidenschaft für die Raumfahrt und die ausgefeilte Technik, die dahinter steckt, teilt auch seine Frau Ulrike. Zusammen mit Sohn Jan waren die beiden deshalb schon mehrfach in Florida zum Urlaub machen. „Ein Besuch im Kennedy Space Center ist für uns ein Pflichtprogramm, das nicht fehlen darf.“ Auch wenn das Besuchergelände der NASA ihrer Meinung nach mittlerweile ein „Hauch von Disney“ umgibt.

Saturn V am Parkplatz

Ein halbes Dutzend Mal waren die beiden schon vor Ort, erstmals 1991 gemeinsam. „Da lag die große Saturn V einfach so auf dem Gelände neben dem Parkplatz“, erinnert sich Ulrike Gerhards. Die Rakete hat nie die Reise in den Weltraum angetreten und war für Fans ein Anziehungspunkt. Das rund 160 Meter hohe Vehicle Assembly Building, die Halle, in der die Kolosse zusammengebaut wurden, hat die beiden nicht minder fasziniert. Allein die Tatsache, dass sich im Gebäude aufgrund der Größe Wolken bilden und es regnet, ist ein besonderes Phänomen.

Die Dimensionen sind beeindruckend. „Die Rakete ist schon gigantisch groß“, schwärmt Gerhards vom größten Fahrzeug mit Schub, das Menschen je gebaut haben. Und auch vom Crawler, der die Rakete zum Startplatz führt.

Im Kennedy Space Center wird die Geschichte der US-amerikanischen Raumfahrt lebendig. Nachgebaute Landekapseln, in die man sich selbst setzen darf, die Triebwerke der Mondflugrakete Saturn V, unterschiedlichste Fahrzeuge und auch die „Atlantis“ sind zu bewundern, die erste Mondlandung wird thematisiert und in diesem Jahr besonders gefeiert. „Wir haben schon viele Touren durch das Space Center gemacht und viel über das Raumfahrtprogramm erfahren“, erzählen die Großrinderfelder strahlend. Selbst in einen alten Startbunker hat sie eine Tour geführt.

Touren durchs Space Center

Was die beiden aber besonders fasziniert hat, waren die wenigen Sekunden eines Starts. Der sei von so vielen Faktoren abhängig, weiß der Chef der Software-Firma Adiscon. Und schon mehrfach hatten sie deshalb einen Anlauf unternommen, um beim Abheben eines Space Shuttles dabei zu sein. Bei ihrem Besuch 2006 in Florida wurde dieses Unterfangen wegen eines Hurrikans vereitelt. Damals saß die Familie im Hotel und hatte sich mit Wasser und Kerzen eingedeckt, bevor der Sturm losbrach. Die Eintrittskarten für die Besucherplätze, um den Shuttle-Start rund zehn Kilometer von der Startrampe entfernt zu beobachten, mussten sie verfallen lassen.

Ein Jahr später hatten sie mehr Glück, wie sie mit einem Leuchten in den Augen berichten. STS-120 (Space Transportation System) ist der Name der Mission für den 34. Flug der Discovery und den 120. eines Space Shuttles. Frühmorgens machten sich die beiden mit Sohn Jan auf den Weg ins Space Center, wo zunächst ein Frühstück mit einem Astronauten wartete. Danach ging es in Richtung Besucherareal. Geduld war gefragt, bis es schließlich losging. Gerhards hatte seine Fotokamera auf einem Stativ platziert und hoffte auf gute Bilder vom Start. Die zeigt er Interessierten gern. Und so kann man von der Zündung bis zum Aufstieg in den Himmel den Flugbeginn nachempfinden. An viele Einzelheiten kann sich das Ehepaar noch erinnern. Gebannt schaute man auf die Rampe mit dem Shuttle, die fast wie ein Spielzeug dastand. Der Countdown erfolgte. Weil bis kurz vor der Zündung noch ein Abbruch möglich war, bangten beide. Würde auch dieser Start verschoben? Doch die Aufregung legte sich schnell und schwang in Freude um.

Dampf und gleißendes Licht

Zunächst war nach der Zündung der Triebwerke nur eine gigantische weiße Wasserdampfwolke zu sehen, die den Shuttle umgab. Langsam schraubte sich der Koloss heraus und hob sich mit einem gleißenden Feuerschweif in den Himmel. „Erst hört man nichts, weil der Schall länger braucht. Das ist irgendwie unwirklich.“ Danach wurde es laut. Allerdings habe er sich das Abheben noch extremer vorgestellt, gesteht Gerhards. Der Schall werde durch ungeheure Wassermassen unter der Startrampe gedämpft. Dann herrschte Stille überall. „Jeder musste die Eindrücke erst einmal verarbeiten“, so Gerhards.

Die beiden sind noch immer beeindruckt, wenn sie an das Erlebte denken. Nach gut einer Minute war alles vorbei, die Gerhards waren überglücklich. Sie wussten, dass das Shuttle Programm der NASA auslaufen würde. „Es war für uns eine der letzten Gelegenheiten, die wir unbedingt ergreifen wollten“, so Ulrike Gerhards. Per Bus ging es zurück zum Space Center. Und mit einem zufriedenen Lächeln sagt ihr Mann Rainer: „Das hat schon Suchtpotenzial. Es gibt viele, die häufig bei den Starts zugesehen haben.“ Auch Zuschauer, die den Absturz der „Challenger“ 1986 beobachtet haben, lernten sie kennen.

Nicht weniger spannend fanden die beiden die Gespräche mit den Astronauten, darunter auch Alfred Worden, der schon 1969 an den Apollo-Missionen beteiligt war. Zunächst als Verbindungssprecher für die Crew im Orbit, durfte er 1971 selbst zwölf Tage im All verbringen. Dass Worden sich so offen den Fragen gestellt und sie beantwortet hatte, imponierte den Großrinderfeldern.

„Wie ein Wunder“

„Es ist immer wieder ein Wunder, dass eine solch komplizierte Maschine überhaupt abhebt“, ist Gerhards fast ein bisschen ehrfürchtig. Die Raumfahrt sei trotz der vielen Flüge seit der Mondlandung vor 50 Jahren noch lange keine Routine. Es könne jederzeit etwas schief gehen. Umso mehr bewundern die beiden den Künzelsauer Alexander Gerst, der bereits zweimal auf der ISS war, darunter fast drei Monate als Kommandant. „Er ist ein Glücksgriff für die Weltraumforschung und verschafft ihr mehr öffentliche Beachtung.“ Durch seine Bilder von Dürre, Waldbränden und Umweltverschmutzung werde auch dieser Aspekt wieder in den Vordergrund gerückt.

„Die Raumfahrt verschlingt Unsummen, aber sie hat auch für die Forschung und Entwicklung der Technik und Informatik einen großen Beitrag geleistet.“ Rainer Gerhards zollt den Astronauten im Orbit und den Technikern auf der Erde großen Respekt.

