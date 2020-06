Erhöhung der Renten

Berlin.Trotz Wirtschaftskrise infolge der Corona-Pandemie steigen die Bezüge der 21 Millionen Rentner in Deutschland mit dem Juli erneut spürbar an. Die jährliche Anpassung der Bezüge bringt im Westen Deutschlands ein Plus von 3,45 und im Osten von 4,20 Prozent. „Wir zeigen mit dieser Rentenerhöhung: Auf die Rente ist Verlass“, erklärte Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) am Dienstag. „Sie ist und bleibt eine tragende Säule unseres Sozialstaates.“

Die sogenannte Standardrente steigt nach Angaben der Bundesregierung damit zum 1. Juli auf 1538,55 Euro in Westdeutschland (plus 51,37 Euro) und 1495,35 Euro im Osten der Republik (plus 60,30 Euro). Die Standardrente ist eine Vergleichsgröße, die rechnerisch derjenige bekäme, der 45 Jahre lang als Durchschnittsverdiener Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt hat.

Für Rentnerinnen und Rentner mit niedrigen Bezügen kommt die höhere Grundrente wohl wie geplant rechtzeitig zum neuen Jahr, aber die Auszahlung könnte sich deutlich verzögern. dpa

