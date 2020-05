Ermittlungen eingestellt

Tauberbischofsheim.Im Zusammenhang mit dem Schlachthof-Skandal in Tauberbischofsheim aus dem Jahr 2018 hat die Staatsanwaltschaft Mosbach das Verfahren gegen drei Amtstierärzte eingestellt.

„Die Tierärzte hätten zwar eine Pflicht zum Einschreiten gegen die Verstöße am Schlachthof gehabt, allerdings stand ihnen kein entsprechendes verwaltungsrechtliches Instrumentarium zur Verfügung. Die drei Amtstierärzte hätten einen unmittelbaren Zwang anwenden müssen, zu dem sie nach dem Landesverwaltungsverfahrensgesetz aber nicht befugt sind“, so Florian Sommer, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Mosbach, am Mittwoch gegenüber den FN.

