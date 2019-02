Ermittlungen in Mailand

Der junge Journalist Enrico Radeschi hat es in der Medienstadt Mailand nicht leicht, eine Arbeit zu finden. Da wird in seiner Nähe ein Advokat tot aufgefunden. Mit Blut wurde ein rätselhaftes Symbol auf die Straße gemalt. Für Enrico die Gelegenheit, seine Spürnase einzusetzen. Dabei macht er Bekanntschaft mit dem Polizisten Loris Sebastiani, der in dem Fall ermittelt. Gemeinsam macht sich das ungleiche Paar auf die Suche und stößt auf eine Bruderschaft, die Finsteres im Schilde führt. Paolo Roversis Krimi „Das Blut in den Straßen von Mailand“ ist trotz des martialischen Titels ein amüsantes Lesevergnügen. Die Dialoge sind köstlich, die Figuren kann man nur als kauzig beschreiben, Spannung kommt auch nicht zu kurz. (Ullstein Verlag. 432 Seiten, 10 Euro). dpa

