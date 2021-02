Ermittlungen intensiviert

Wiesenfeld.Nach wie vor laufen die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Mord an einem damals 13-jährigen Mädchen in Wiesenfeld (Landkreis Main-Spessart) auf Hochtouren. Am Mittwoch war die Polizei mit Unterstützungskräften in Wiesenfeld, Halsbach und Rohrbach unterwegs. Die Beamten verteilten Flyer mit Hinweis auf das Zeugentelefon. Wie bereits berichtet, hatte die Staatsanwaltschaft aufgrund neuester Ermittlungserkenntnisse Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt, die am 20. Januar 2021 im Landkreis Main-Spessart vollzogen wurden. Ein 44-Jähriger, der sich als dringend tatverdächtig herauskristallisiert hatte, wurde vorläufig festgenommen. Er befindet sich seither wegen dringenden Mordverdachts in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen in diesem Fall wurden in der Folge nochmals intensiviert. Zur Entgegennahme von Hinweisen wurde ein Zeugentelefon geschaltet.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.02.2021