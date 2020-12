Erneute Ehrung eingeheimst

Main-Tauber-Kreis.Der Deutsche Wanderverband hat dem Panoramaweg von Rothenburg nach Freudenberg zum vierten Mal in Folge das Qualitätssiegel „Wanderbares Deutschland“ verliehen.

Im Vorfeld der Antragsstellung zur Zertifizierung hat der Tourismusverband die Städte und Gemeinden gebeten, die Ausschilderung und die Wegeunterhaltung zu überprüfen und bei Bedarf nachzubessern. „Dieser Appell wurde beherzigt und führte dazu, dass zum vierten Mal in Folge das Qualitätssiegel ‚Wanderbares Deutschland‘ verliehen wurde“, sagt Landrat Reinhard Frank, Vorsitzender des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“. Unterzeichnet ist die Urkunde vom Präsidenten des Deutschen Wanderverbands, Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß und von Ute Dicks, Geschäftsführerin des Verbandes. Dieses Qualitätssiegel belegt wieder einmal mehr, dass Wandern in der naturbelassenen Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ ein nachhaltiges Erlebnis ist. „Ich freue mich sehr, dass unsere Bemühungen in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden sowie unseren Wegewarten zu diesem Erfolg geführt haben“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“. Dieses Qualitätssiegel wird sowohl national als auch international dazu führen, dass 2021 wieder viele Wanderfreunde das „Liebliche Taubertal“ als Ziel auswählen werden. Der Panoramaweg ist in sechs Etappen eingeteilt und führt auf den Höhen mit Fernblicken durch die gesamte Landschaft. Der Wanderweg bindet Kommunen und Sehenswürdigkeiten. tlt

