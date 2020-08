Erntebilanz 2020: Hohe Ertragseinbußen bei Wintergerste

Odenwald-Tauber/Großrinderfeld.Der Bauernverband Main-Tauber präsentierte am Freitag auf dem Hof von Helmut Banzer in Großrinderfeld die Erntebilanz für die Region. Im Großen und Ganzen sei man unterm Strich nochmals mit einem blauen Auge davongekommen – bis auf die Wintergerste. Dort hätten, so Geschäftsführer Stefan Fröber, die Frostschäden von Mitte Mai Ertragseinbußen von über 90 Prozent beschert. Auf dem Biosektor seien die Anliefermengen erneut gesteigert worden. Im Beisein der Volksvertreter MdB Alois Gerig, MdB Charlotte Schneidewind-Hartnagel und MdL Professor Dr. Wolfgang Reinhart kritisierten die Landwirte zu viele Beschränkungen und Vorgaben durch die Politik. ktm/Bild: Diana Seufert

