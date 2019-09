Erntedankfest am 6. Oktober

Der Obst- und Gartenbauverein Sulzbach und die Reformationsgemeinde Hemsbach und Sulzbach wollen wieder ein gemeinsames Erntedankfest feiern. Hierzu werden Mitglieder, Angehörige und Freunde eingeladen.

Dazu findet am Sonntag, 6. Oktober, um 11 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche, Gartenstraße 8 in Sulzbach ein Gottesdienst statt, der durch einige individuelle Programmpunkte und Beiträge von Grundschülern der Carl-Orff-Grundschule und dem Männerchor Sulzbach mitgestaltet wird.

Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit, einen leckeren Gemüseeintopf sowie Kaffee und Kuchen zu genießen. wn

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019