Erschließung „Dell/Epplinger Weg“ in Schweigern kann beginnen

Boxberg.Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Boxberg wurde vom Gemeinderat einmütig genehmigt. Kämmerer Jürgen Kilian und Bürgermeister Christian Kremer gingen auf das Zahlenwerk ein.

Der Wirtschaftsplan sieht im Erfolgsplan 1 170 500 Euro vor, im Vermögensplan 1 258 000 Euro. Gerechnet wird mit einer verkauften Wassermenge von 440 000 Kubikmetern. Daraus würde ein kleiner Gewinn von 64 000 Euro resultieren. Durch die Erhöhung des Wasserzinses auf 2,35 Euro je Kubikmeter sei mit diesem Überschuss zu rechnen. Eine weitere Erhöhung des Wasserzinses sei nicht geplant.

Vorgesehen sind die Erneuerung der über 20 Jahre alten Steuerung der Hochbehälter Heßbachhöhe und Unterschüpf sowie der Versorgungsleitungen in der Karl-Hofmann-Straße im Zuge des Ausbaus der Boxberger Ortsdurchfahrt. Für die Baugebiete „Lindenrain II“ in Boxberg, „Billweg“ in Uiffingen, „Im Grund III“ in Schwabhausen und „Dell/Epplinger Weg“ in Schweigern müssen Versorgungsleitungen gebaut werden. Zudem plant man Ersatzbeschaffungen und ein neues Auto für den Wassermeister mit ein.

Zur Finanzierung der Maßnahmen hat der Kämmerer einen Kredit über 848 000 Euro eingeplant, ebenso eine Sondertilgung von 269 700 Euro für einen weiteren Kredit. Das sei gut verkraftbar, so Kremer.

Das Baugebiet „Dell/Epplinger Weg“ in Schweigern kann erweitert werden. Der Gemeinderat vergab die Erschließungsarbeiten an die Firma Leonhard Weiss aus Bad Mergentheim zur Angebotssumme von 1 109 726 Euro. 45 Plätze stehen dann den Bauwilligen zur Verfügung. Laut Bürgermeister Kremer und Ortsvorsteher Ferdinand Eck herrscht eine große Nachfrage. dib

